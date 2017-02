Iceta afirma que hi ha hagut contactes "al màxim nivell" entre la Generalitat i l'Estat

Declaracions creuades i contradictòries. Així es poden resumir les afirmacions que en els darrers dies estan fent els dirigents del PP i el govern espanyol i que, aquest dimarts, s'hi ha afegit el primer secretari del PSC, Miquel Iceta.

El dirigent socialista, des de Madrid, ha assegurat que hi ha contactes "discrets i al màxim nivell" entre el Govern i la Generalitat i ha precisat que creu que el president del Govern, Mariano Rajoy, i el de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'han vist.

En un esmorzar informatiu organitzat pel Club Segle XXI, Iceta ha insistit que li consta que hi ha converses i ha afegit que "si no parlessin caldria treure la targeta vermella als dos" ja que, fins i tot, "per barallar-cal parlar".

No obstant això, Iceta ha comentat que "per desgràcia" les posicions que s'estan fixant són les conegudes.

Aquestes declaracions afegeixen confusió al voltant de la relació entre l'Estat i la Generalitat. Diumenge, el delegat del govern espanyol, Enric Millo, va assegurar que hi havia reunions secretes als més alts nivells mentre que ahir, el cap de files del PP al Parlament, Xavier García Albiol, ho va desmentir. Rajoy no ha aclarit si hi han hagut trobades mentre que el Govern de la Generalitat ho desmenteix.