Iceta crida a "mirar al futur i no jutjar el passat" al congrés del PSOE

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha cridat aquest divendres a " mirar al futur i no jutjar el passat" en el congrés que el PSOE celebrarà del 16 al 18 de juny i en el qual ell participarà com a delegat. "No sóc partidari d'usar el congrés com a element de rectificació retrospectiva", ha destacat en una reunió dels 77 delegats del PSC que participaran al conclave socialista.

Iceta ha admès que la folgada victòria de Pedro Sánchez a les primàries "suposa una crítica retrospectiva a l'abstenció" del PSOE per facilitar la investidura de Mariano Rajoy, però ha demanat no aprofundir en aquell episodi. També ha posat com a exemple a seguir les primàries del PSC, en què "no es va posar en risc la cohesió interna", i de les quals el partit va sortir enfortit. "Ara hem de contribuir que el PSOE surti més fort, unit i útil" del seu congrés, i "el PSC ha de deixar la seva marca en la reunió afavorint l'enteniment i la cohesió", ha afegit.

Objectiu: ratificar la reforma constitucional

Una altra marca que ha de deixar el PSC al congrés és ratificar la reforma constitucional en clau federal com a solució a l'encaix de Catalunya a Espanya, precisament quan el president de la Generalitat ha anunciat la data i la pregunta del referèndum d'independència. Iceta ha insistit que aquest referèndum no pot celebrar-se perquè és il·legal, ha reiterat que cap càrrec electe socialista contribuirà que es dugui a terme i ha tornat a dir als comuns que també haurien de desmarcar-se de la via unilateral.

El líder socialista ha demanat als delegats del PSC que siguin "actius" en el protagonisme que ha de tenir el PSOE per liderar des de l'esquerra un canvi d'etapa en què es reconegui la plurinacionalitat d'Espanya i es posi fi a 5 anys de bloqueig institucional des del diàleg, la negociació i el pacte. Vol que el congrés sigui "el punt d'arrencada per reprendre el projecte socialista" des de la unitat, i ha posat com a exemple el líder del Partit Laborista britànic, Jeremy Corbyn, de qui ha exalçat la seva aposta sense complexos per les polítiques socials i els problemes reals de la gent malgrat les crítiques de companys del seu mateix partit.

Segons el parer d'Iceta, la victòria de Sánchez ha "despertat una il·lusió que transcendeix les fronteres del partit", una cosa que s'ha d'aprofitar per consolidar el PSOE com el referent de l'esquerra i aconseguir una estructura pròpia del segle XXI.

Els membres de la delegació

Entre els 77 delegats del PSC que participaran en el congrés del PSOE destaquen Iceta; el secretari d'organització, Salvador Illa; la número dos del partit i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín; l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i responsable de política municipal, Núria Parlon, i el principal membre de la plataforma de suport de Pedro Sánchez a Catalunya, l'alcalde de Viladecans Carles Ruiz.

També en formaran part la líder del PSC al Congrés, Meritxell Batet; el líder a Barcelona i tinent d'alcalde, Jaume Collboni; el líder de les joventuts, Pol Gibert, i l'exprimer secretari del partit Pere Navarro. A la delegació hi seran, a més, dos membres significats de la plataforma de suport a Susana Díaz a Catalunya: l'alcalde de Cornellà de Llobregat, Antoni Balmón, i l'exdiputada al Congrés Isabel López Chamosa.