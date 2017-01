Iceta: "Jo també vaig fer una conferència a Brussel·les. És fàcil si tens un amic eurodiputat"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha minimitzat aquest dimarts que el president de la Generatalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, facin una conferència a una sala del Parlament Europeu sobre el referèndum, cosa que considera que "és fàcil si tens un amic eurodiputat".

"Jo també hi vaig fer una conferència. Un amic t'agafa una sala, hi convides la gent i hi van. És fàcil si tens un amic eurodiputat", ha assegurat en una entrevista a RAC 105 recollida per Europa Press.

Segons Iceta, no menysprea la conferència ni tampoc considera, com ha sostingut l'eurodiputat del PP Esteban González Pons, que Puigdemont, Junqueras i Romeva "han llogat una sala del Parlament europeu com podrien haver-ho fet a un bar".

Sí que ha destacat que quan ell va fer la seva conferència va demanar a l'eurodiputat socialista Javi López que li reservés una sala: "Li vaig dir que em faria il·lusió fer una conferència al Parlament Europeu, perquè això dona to i sembla que dona importància, i em va dir: 'no pateixis, en nom del grup demano una sala, convidem els amics i fas una conferència', i vaig explicar això del federalisme allà".

Després de preguntar-li si creu que la conferència de Puigdemont tindrà repercussió política, ha assegurat que no, tenint en compte que el president català "fa un any que és president i no s'ha vist amb cap primer ministre europeu. No, pobre, no".