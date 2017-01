Iceta consuma l’acostament al sector dur del PSOE

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, té clar el seu objectiu d’asserenar els ànims al PSOE i garantir un resultat favorable per als socialistes catalans en la seva pugna amb Ferraz. I això passa, en primer lloc, per assegurar que el PSC podrà votar el pròxim secretari general del PSOE. És en aquest context que s’emmarca la seva decisió de donar suport al calendari de la gestora per al congrés del juny, així com el seu acostament als sectors del partit més durs amb els socialistes catalans.

Si a finals de novembre ja va fer gala de bona sintonia amb la presidenta andalusa, Susana Síaz, ahir Iceta es va reunir amb el president extremeny, Guillermo Fernández Vara, protagonista habitual dels estirabots contra l’independentisme i especialment contundent amb el PSC pel no a Rajoy. En la roda de premsa posterior a la trobada, el discurs de Fernández Vara va ser molt més suau que altres vegades, tant cap al procés sobiranista com en relació al PSC. Després de fer una crida a “simplificar” la situació que es viu a Catalunya, va afirmar: “Per molt que ens obsessionem a dir com s’han de sentir els catalans o quin sentiment de pertinença han de tenir, ens estarem equivocant. Ho hem d’entendre, perquè llavors entendrem la solució al problema”. “A la vida és molt senzill legislar sobre drets i deures. Legislar sobre sentiments i sentiments de pertinença és bastant més complex”, va afegir Fernández Vara, que va deixar clar que la solució al conflicte entre Catalunya i l’Estat no es pot resoldre mirant “cadascú cap a una banda diferent”. “El Miquel i jo mirem cap al mateix lloc”, va dir, fent referència a la Declaració de Granada.

En aquest sentit, les seves paraules també van ser de concòrdia amb el PSC. “No entenc Espanya sense Catalunya, de la mateixa manera que no entenc el PSOE sense anar de bracet del PSC”. “És temps de ciment, no de dinamita”, va reivindicar, i va qualificar Iceta de “company i bon amic”. “Quan hi ha dificultats en una família, es discuteixen, es parlen i se solucionen”, va afegir en relació a la crisi entre socialistes catalans i espanyols.

Al final, va dir, els dos partits estan units per dues coses: un “projecte de país que no pot ser uniforme, sinó plural, divers i respectuós”, i un “projecte d’igualtat”. Igualtat entre tots els ciutadans de l’Estat, “tinguin cognom català o de la resta d’Espanya”.

Iceta, que va viatjar a Extremadura acompanyat del secretari d’organització del PSC i membre de la comissió negociadora PSC-PSOE, Salvador Illa, va assegurar que els socialistes catalans i els extremenys se senten “molt a prop”. Així, va agrair al president extremeny el seu paper d’interlocutor amb la resta de barons socialistes a la Conferència de Presidents de dimarts, a la qual -va lamentar- no va assistir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. “Em va tenir perfectament al corrent. No sabeu com és d’important per a nosaltres tenir informació de primera mà i poder incidir”, va dir, per concloure: “Això no seria possible sense unitat de mirada”.