Iceta, "sorprès" per les revelacions del judici del cas Pretòria però les desvincula del finançament del PSC

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha defensat que desconeixia el que passava a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet quan el governava el socialista Bartomeu Muñoz i s’ha mostrat tranquil perquè “no hi ha cap element de finançament irregular” del PSC sobre la taula en els fets que es jutgen aquests dies dins del ‘cas Pretòria’. En declaracions a TV3, Iceta ha expressat la “tristor” i la “sorpresa” que li està suposant conèixer el que va passar i ha dit que té “ganes que la justícia faci net”, tot i afirmar que no està seguint gaire el judici perquè no s’hi sent part implicada. Ha afirmat que no tenia cap sospita sobre els fets perquè si s’hagués tingut “s’haurien corregit”. En tot cas, ha dit que els dirigents socialistes van ser “apartats” de la formació quan va esclatar el cas.

Operació diàleg

Miquel Iceta també ha insistit que “hi ha diàleg” entre els governs català i espanyol però ha lamentat que “no es posen d’acord”. Diu que desconeix qui són els interlocutors però ha asseverat que sap que existeixen aquests contactes. “Sé que estan parlant, però qui ho fa i en quins termes no”, ha declarat. El socialista ha confiat que “sempre hi ha temps de parlar moltes coses” i ha apel·lat a “restablir la confiança mútua”, cosa que veu difícil si el Govern insisteix en el referèndum i l’ Estat se centra exclusivament en el compliment de la llei.

PSOE

En clau de partit, no ha descartat un nou vot diferenciat del PSC amb la resta de companys del grup parlamentari del PSOE, tot i que ha insistit que l’objectiu és l’acord mutu.

D’altra banda, ha posat la “mà al foc” per l’exministre socialista Narcís Serra i s’ha mostrat convençut que “no s’ha endut un euro a casa”, en al·lusió a la investigació per la seva gestió com a president de Catalunya Caixa.