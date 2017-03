Iceta proposa una disposició addicional a la Constitució que reconegui la posició “singular” de Catalunya a l’Estat

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, proposa la inclusió d'una disposició addicional a la Constitució que reconegui la posició "singular" de la Generalitat de Catalunya a l’Estat. Aquesta és una de les idees que recull al seu llibre 'La tercera via. Ponts per a l’acord' (Catarata), que es presentarà el proper dimarts, 4 d'abril, en un acte amb l'exministre Alfredo Pérez Rubalcaba i l'exlíder del PSC Pere Navarro.

Al llibre, Iceta critica els posicionaments tant dels independentistes i el Govern com del govern espanyol i assegura sentir-se "hostatge d’un procés que pot acabar molt malament”. En aquest sentit, planteja la necessitat d’arribar a un acord que, o bé s’emmarca en una reforma de la Constitució en sentit federal, o bé se circumscriu al "reconeixement" d'una relació singular Catalunya-Estat a través d’una disposició, que més tard s’hauria de desenvolupar a través d’una llei orgànica que reculli la "inalterabilitat" dels texts acordats.

La tercera via d'Iceta per a Catalunya té per objectiu "millorar l' autogovern i el finançament, i aconseguir una participació eficaç en la governació del conjunt de l'Estat a través de les corresponents institucions de tipus federal". Els primers passos a fer, explica el socialista, passen per "abordar sense reserves" la revisió del sistema de finançament i de la política inversora de l'Estat, així com crear al Congrés un àmbit d'estudi i deliberació sobre les reformes institucionals que serveixin per "encaminar" el problema. Un procés que requereix "cessions" de les dues parts i que és necessari per frenar les dinàmiques "conflictives".

Pel què fa al referèndum promès pel Govern, Iceta està convençut que no se celebrarà tal i com està plantejat. "És evident que sense acord polític i sense sotmetre's a la normativa espanyola, no se celebrarà un referèndum sobre la independència que tingui eficàcia legal", diu.