Iceta es mou per garantir un bon lloc del PSC en el futur PSOE

“Allibera’ns, Pedro!”, cridava Miquel Iceta fa mig any. En plena croada per evitar un nou govern de Mariano Rajoy, el líder del PSC tancava files amb el llavors secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i li prometia el suport incondicional dels socialistes catalans: “Estem amb tu al 100%. Compta amb el nostre suport perquè tu ets la nostra esperança”. Sis mesos després, Sánchez ha sigut defenestrat, el PSC s’ha hagut d’enfrontar a la pitjor crisi de la seva història amb el PSOE i Iceta ha passat d’aferrar-se al ja ex secretari general a practicar l’equidistància entre ell, Susana Díaz i Patxi López, els tres candidats a les primàries del maig. L’objectiu: assegurar una bona posició del PSC a Ferraz sigui qui sigui el líder.

Així és com interpreten la “neutralitat activa” -el terme que utilitza el partit- d’Iceta diverses veus de l’executiva, després que dimarts es va saber que el primer secretari havia dinat amb la presidenta andalusa. A principis de març també va sopar amb López, de visita a Barcelona, i fonts del partit confirmen que, com a mínim, ha parlat per telèfon amb Sánchez. Tot plegat, per “intentar salvaguardar al màxim les relacions actuals del PSC amb el PSOE en qualsevol escenari”, confirma un membre de la direcció, que recorda que els dos partits acaben de signar un acord que posa fi a les tensions pel noa Rajoy dels diputats catalans al Congrés.

“Quan es van carregar el Pedro, nosaltres érem els següents”, assegura un altre dirigent, convençut que no s’ha de fer bandera del suport majoritari que Sánchez encara té entre les bases del PSC. Hi coincideix un company seu a l’executiva, que veu important “tenir ous a totes les cistelles”. “A ningú li interessa que el Pedro guanyi a Catalunya amb un 85% dels vots. Ja serà difícil si guanya la Susana a Espanya, però encara pot ser-ho més si guanya en aquestes condicions”. Per compensar la imatge del PSC pro-Sánchez, Iceta ja fa temps que s’ha acostat a la baronessa. El primer pas, de fet, va ser una trobada a Sevilla al novembre, en el si d’una gira per convèncer els barons del PSOE que els catalans havien de poder votar a les primàries. Ara que ho ha aconseguit, vol deixar clar que “el PSC jugarà net”, expliquen fonts coneixedores de l’estratègia d’Iceta.

“Vol quedar bé amb Díaz”

Al marge del que faci ell, el partit ha imposat neutralitat a federacions i agrupacions. Individualment, però, militants i càrrecs poden defensar el candidat que creguin oportú. Malgrat que encara no ha començat la recollida d’avals, els grups de suport a Sánchez, Díaz i López a Catalunya treballen des de fa setmanes buscant adhesions a les respectives campanyes. En general, els tres sectors aproven el modus operandi d’Iceta, si bé el sector sanchista del PSC menys afí a Iceta critica que no es posicioni clarament a favor d’un candidat. “L’únic que vol és quedar bé amb la Susana perquè calcula que guanyarà ella”, lamenten des d’aquest sector.

El que tots els consultats tenen clar és que el blindatge al qual Iceta ha sotmès el PSC també té a veure amb la voluntat de no prendre mal. “Seran les primàries més calentes que hagi tingut mai el PSOE, seran tòxiques”, augura un quadre socialista. “Deixaran territoris trinxats”, s’hi suma un altre dirigent. A Catalunya, de moment, prudència i fair play.

La gestora reclama “respecte” entre les candidatures

El portaveu de la gestora, Mario Jiménez, va demanar ahir que ningú al PSOE tingui la “temptació” de deslegitimar el procés de primàries i va reclamar als tres precandidats (Sánchez, Díaz i López) que tinguin una actitud “respectuosa” al llarg de tot el procés. En una entrevista a la SER, Jiménez va mostrar-se convençut que el partit, en plena crisi i fortament dividit, tindrà prou “maduresa i responsabilitat” per sortir unit de les primàries, sigui quin sigui el futur secretari general.