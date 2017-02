Iceta diu que no hi ha motius per "indignar-se" per la querella de la Fiscalia als membres de la mesa del Parlament

El líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, també ha volgut dir-hi la seva davant la querella que ahir la Fiscalia va presentar contra tots els membres de la mesa del Parlament, excepte el tercer secretari, Joan Josep Nuet, per haver permès la votació de la resolució del referèndum. En una entrevista a RNE, Iceta ha dit que no hi ha motius per "indignar-se" ni "estirar-se els cabells", perquè no és cap "sorpresa", ja que no és la primera denúncia que reben "per fer cas omís al TC".

Davant la possibilitat que se celebri un referèndum per la via unilateral, el líder socialista ha pronosticat que la resposta del govern espanyol serà "proporcionada", que aplicarà "les mesures mínimes i ajustades" i que l'escenari que "alguns sembla que desitgen amb un gran xoc i un gran drama" no passarà, en referència a una possible suspensió de l'autonomia. "Rajoy no és un home d'excessos", ha dit.

La posició dels socialistes en tot aquest procés "sempre serà donar suport al compliment estricte de la legalitat", ha avisat Iceta, que també ha lamentat que hi hagi alguns independentistes que celebrin un possible xoc de trens institucional. De totes maneres, per resoldre el conflicte polític entre l'executiu espanyol i català Iceta aposta perquè els dos governs es donin un temps per "respirar". Creu que la reunió secreta entre Puigdemont i Rajoy no és dolenta, sinó tot al contrari, ja que explica que "la majoria d'acords comencen amb contactes discrets".