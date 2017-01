Iceta defensa la neutralitat del PSC: "En les primàries es pronuncien els militants, no els aparells"

Només un dirigent socialista, Patxi López, ha expressat formalment la seva voluntat de p resentar-se a les primàries per ser el secretari general del PSOE. La pugna, però, es preveu a tres: l'actual gestora espera el pas de l'andalusa Susana Díaz i sectors de les bases animen a l'anterior líder, el defenestrat Pedro Sánchez. Quin serà e l paper del PSC? La seva executiva va prometre neutralitat en el procés de primàries, i avui el primer secretari, Miquel Iceta , ha justificat la decisió.



"Com a comissió executiva no ens definirem ni a favor ni en contra de cap candidatura", ha dit Iceta , animant "tots els companys i companyes que creguin que estan en bones condicions" a pensar si el seu projecte es pot concretar en una candidatura. "Tenim simpatia per tots els socialistes ". Es presenti qui es presenti, ha deixat clar, la direcció del PSC mantindrà la neutralitat. "Les primàries són el gran moment perquè els militants es pronunciïn , i no pas perquè els aparells i les direccions dels partits indiquin què han de fer".



En el que sí participarà activament el partit, ha deixat clar Iceta , és en la definició del projecte socialista, en què els socialistes estaran "atents". "Som conscients de les dificultats que tenim en aquest moment, i el que el PSC farà és implicar-se de forma molt activa en trobar la solució". El PSC no vol guanyar-se l'antipatia de cap candidat en un moment en què està redefinint la seva relació amb el PSOE. Iceta busca allunyar les veus més crítiques amb els socialistes catalans, que demanen excloure'ls de les primàries.