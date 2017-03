Iceta veu l'acte d'ERC a favor del referèndum com un indicador que hi haurà eleccions

L'acte d'ERC d'aquest dissabte ha provocat les primeres reaccions dels partits. Per part dels socialistes, el primer secretari del partit, Miquel Iceta, ha assenyalat que "és molt evident" que hi haurà eleccions aviat després de "veure el gran acte" dels republicans. "Saben que el que volen no ho aconseguiran i s'estan preparant per al que saben que és el final d'aquesta història: unes noves eleccions", ha afirmat en declaracions des de Tarragona recollides per l'ACN.

Per la seva banda, el portaveu d'En Comú Podem, Xavier Domènech, ha contestat les crides que ERC va fer aquest dissabte perquè apostés pel referèndum i ha assegurat que els 'comuns' han "defensat com ningú" el referèndum, l'han col·locat a l'agenda estatal i hi han buscat suports internacionals. "Me n'alegro que ERC, després de dues campanyes electorals dient que el referèndum és pantalla passada, vingui al nostre espai", ha subratllat des de l'Hospitalet abans de participar en l'últim taller de debat ideològic de cara a l'assemblea fundacional dels 'comuns'.

El secretari de comunicació de C's, Fernando de Páramo, també ha contestat les paraules del líder republicà, Oriol Junqueras, sobre el diàleg bilateral amb Rajoy sense renunciar al referèndum i l'ha acusat de dir "una cosa a Barcelona i una altra a Madrid" per intentar "fer content a tothom". De Páramo ha tornat a demanar a Junqueras i al Govern que abandonin el procés sobiranista i que "es posin a treballar d'una vegada per totes per a tothom i que deixin d'enredar".