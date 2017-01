Iceta s'alinea amb la gestora del PSOE en la proposta de congrés que irrita els crítics

Miquel Iceta continua en la seva estratègia de defugir el conflicte amb el PSOE. En plena negociació sobre la relació entre tots dos partits, el secretari general del PSC s'ha adherit aquest dissabte a la proposta de dates del congrés federal que ha presentat la gestora davant del comitè federal del partit aquest dissabte. "Estem d'acord amb la proposta unànime de la gestora", ha dit Iceta en la seva intervenció a porta tancada, segons han informat fonts socialistes.

Aquesta proposta passa per celebrar el congrés els dies 17 i 18 de juny, amb primàries al maig, i no ha agradat gens als sectors crítics i afins a l'exlíder del partit, Pedro Sánchez, que consideren que la gestora hauria de quedar dissolta abans.

Iceta ha aprofitat la seva intervenció per anunciar que abans del pròxim comitè federal del partit el PSC tindrà ja representació dins de la gestora, tal i com es va acordar entre totes dues formacions. Ha precisat que serà una dona, però no n'ha dit el nom.

Díaz manté la incògnita

Tot i el protagonisme de Fernández, el blanc de totes les mirades en el comitè federal ha estat la presidenta andalusa, Susana Díaz. Elevada a la candidatura oficialista a liderar el partit, Díaz ha rebutjat desfer la incògnita sobre si es presentarà o no i ha insistit que ella sempre estarà allà on la "vulguin els companys". La líder del partit a Andalusia ha considerat que és una bona notícia que ja s'hagi definit un calendari orgànic cap a la nova normalitat i ha demanat avançar cap a un PSOE que abraci "el debat i no el combat".