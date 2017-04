Iceta, sobre els candidats a les primàries del PSOE: "El PSC sempre ha estat neutral"

El primer secretari el PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dimarts a Catalunya Ràdio que "el PSC sempre ha estat neutral" respecte a les decisions preses pel partit al conjunt de l'Estat. En referència a les properes eleccions primàries que tindran lloc a la formació, el líder socialista ha assegurat que els tres candidats són "vàlids" per dirigir el partit.

En l'entrevista, en què presentava el seu llibre 'La tercera via', el socialista ha negat que la contrapartida per signar la pau amb la gestora del PSOE fos mantenir-se neutral en el procés de primàries. Les relacions entre els dos partits van entrar en crisi després que els diputats catalans trenquessin la disciplina de vot en la investidura de Mariano Rajoy per donar suport a Pedro Sánchez. "Sempre hem estat neutrals. El PSC no pot aparèixer al costat d'un en comptes d'un altre", ha afirmat.

Preguntat pels tres candidats, Iceta ha definit Patxi López com " un home de govern, sobri", que compta amb "la solidesa del socialisme basc, que ha patit molt però s'ha forjat en la dificultat". Per altra banda, ha dit de Pedro Sánchez que "va lluitar fins al darrer moment per una alternativa al govern del PP", considera que compta amb el " carisma" que "requereix el lideratge" i assegura que "és l'home del no a Rajoy". Finalment, ha assegurat que Susana Díaz és una "dona de govern" i una " persona abassegadora": "Té una gran ambició política, unes ganes enormes de dirigir el PSOE, i representa una visió més tradicional i canònica del que ha estat el PSOE. Mira amb més distància les aliances d'esquerres".

El socialista, malgrat no haver-se volgut posicionar a favor de cap dels tres candidats, ha recordat que és " partidari dels pactes d'esquerres", malgrat matisar que "en el moment de triar líder compten moltes coses".

La tercera via davant d'un referèndum "que no es farà"

Amb tot, Iceta ha assegurat que tots tres candidats serien partidaris d'una reforma a fons de la Constitució com la que planteja al seu llibre, 'La tercera via', i ha aclarit que es basa en la idea de construir "un consens".

El socialista ha reiterat la seva convicció que el referèndum no es materialitzarà: "La legalitat és espanyola, i els organismes que apliquen les lleis són la fiscalia i els tribunals. Perquè un referèndum sigui vinculant, ha d'estar recollit en el marc legal o bé ha de ser reconegut internacionalment".

Al tancament de la seva intervenció, Iceta ha recordat l' acte d'homenatge per a tots els interessats a Carme Chacón, que tindrà lloc aquesta tarda, a les 18.00 h, al carrer Lleida.