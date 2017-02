Iglesias relega Errejón a la tercera fila del Congrés i Tania Sánchez al galliner

El canvi d'equilibris interns a Podem també té una translació en la ubicació dels seus diputats al Congrés. Íñigo Errejón no s'ha quedat només sense el lloc de portaveu a la cambra, sinó que també deixarà de seure al costat de Pablo Iglesias per passar a la tercera fila de l'hemicicle. Una forma molt visual de veure el seu pes de poder dins del partit després de perdre en totes les votacions de Vistalegre 2. Qui perd potser més pes és l'exdiputada d'IU a la Comunitat de Madrid i exparella de Pablo Iglesias, Tania Sánchez, que queda relegada al galliner. Qui passarà a seure a la dreta del líder del partit serà la nova portaveu al Congrés, Irene Montero. La nova portaveu adjunta de Podem, la diputada Ione Belarra, ocuparà el tercer lloc, on fins ara seia la nova portaveu.

Montero s'ha estrenat aquest dimarts com a portaveu al Congrés. En roda de premsa, ha presumit de liderar un "equip liderat només per dones" -s'ha envoltat d'assessores- enfront l'equip d'Errejón. La portaveu considera que el gran canvi respecte el seu predecessor serà la " feminització de la presa de decisions" i visibilitzar que hi ha més dones en llocs de responsabilitats.

La novetat és que Errejón finalment serà el portaveu de la comissió Constitucional, després d'haver rebutjat ser portaveu adjunt. Montero ha defensat que la nova disposició dels escons s'ha fet tenint en compte el pes dels diputats dins de la flamant executiva i de l'organigrama del Congrés. S'ha limitat a respondre això quan se li ha preguntat per què Tania Sánchez passa, específicament, al galliner.