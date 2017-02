Iglesias i Errejón intercanvien avisos i acusacions en les últimes hores de la campanya prèvia a Vistalegre II

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, i el secretari polític, Íñigo Errejón, han arrencat la darrera jornada de la campanya prèvia al congrés del partit, Vistalegre II, que se celebra aquest cap de setmana, remarcant les diferències entre els seus projectes i llançant-se noves acusacions i avisos, com han fet des que dissabte passat va arrencar la tensa contesa interna entre els dos principals dirigents del partit.

En una entrevista a la Cadena Ser, el secretari general ha defensat que el Podem que surti del congrés d'aquest cap de setmana ha de ser una formació "que digui la veritat encara que sigui incòmoda", i no un "que no es s'atreveixi a dir determinades coses". "Cal un Podem que digui tota la veritat", ha reivindicat, abans de lamentar el que, al seu parer, ha estat un dels errors que ha comès el seu partit en els últims mesos: "Una de les claus és que hem deixat de parlar tan clar com abans. Potser per inexperiència vam començar a suavitzar-nos tant que la gent va dir 's'assemblen als de sempre'. Crec que la gent valora i premia que diguis la veritat encara que per això et caiguin pals ", ha defensat.

Iglesias ha acusat directament a Errejón, el seu número dos, de no haver estat "valent" ni "elegant" a l'"assenyalar" al seu entorn i utilitzar "camins corbs" com a estratègia per confrontar les seves tesis sobre el rumb que ha de prendre Podem en la seva nova etapa. "Això ha d'estar fora de la nostra cultura política", ha defensat. "Quan Íñigo diu que el problema és l'entorn de Pablo, company, jo no em refereixo al teu entorn", ha criticat. "Jo no crec que Errejón estigui segrestat per una gent propera al PSOE, crec que té les seves pròpies idees, però no ha d'estar en la nostra cultura política ni l' ambigüitat ni el 'tiro la pedra i amago la mà'", ha avisat.

A més, ha advertit al líder de l'equip 'Recuperar la Il·lusió' que han de ser "més humils" i no creure que si no són les seves idees les que guanyen Podem "no funcionarà". "El plantejament de 'o estic jo o no podem guanyar' no és humil", ha criticat. " Podem no ha estat cosa ni d'una persona ni de dos", ha defensat.

Errejón vol "un Podem amb més vocació de govern"

De la seva banda, el secretari polític ha avisat Iglesias en una entrevista a TVE que "res beneficiaria més a la gestora del PSOE que un Podem que es quedi atrapat en un racó del tauler com una formació de protesta". "El que hem de fer és afirmar un Podem amb voluntat de majories, que tingui la capacitat d'arribar a acords amb altres forces", ha defensat. "Hem de demostrar al país que som una formació útil que es no resigna al govern del PP i per això cal tancar ja el procés amb un Podem més guanyador, més obert i amb més vocació de govern", ha emfatitzat.

Així mateix, ha acusat el secretari general de voler aplicar una " lògica del tot o res" que "no és bona per a resoldre els conflictes", i ha avisat que, guanyi qui guanyi, no es podrà fer servir l'estratègia "del corró" després Vistalegre perquè això debilitaria al partit. "Qualsevol Podem que surti d'aquest procés prescindint d'alguns dels companys que hem tirat de Podem fins aquí és un Podem més feble. No sobra ningú sinó que falta més gent i cal construir integrant més", ha assegurat, per afegir que ell estarà on li posin els inscrits.

Això sí, ha reafirmat que ell és conscient que haver fet un pas endavant per defensar les seves tesis sobre el rumb que ha de prendre Podem pot comportar el cost de deixar d'ocupar la mateixa posició que ocupa ara, com a secretari polític i com a portaveu al Congrés.