Iglesias i Errejón aposten perquè cada territori decideixi les aliances electorals

Moltes coincidències, a priori, entre la proposta organitzativa de Pablo Iglesias i d' Íñigo Errejón de cara Vistalegre 2. És, a efectes pràctics, un dels punts sempre més complicats dins d'un partit. I el líder de Podem ha volgut, almenys de cara a la galeria, que no es posessin de manifest projectes antagònics, com sí que ja va passar amb la proposta política, presentada fa dues setmanes. En el document de resum de les principals propostes de l'equip d'Iglesias –que s'ha difós ja fora del termini que vencia diumenge a la nit–, s'inclou la iniciativa també compartida per Errejón que cada comunitat autònoma qui tingui poder de decisió sobre aliances territorials, així com també podrà decidir com s'organitza internament.

" Dret a decidir dins de Podem: els inscrits dels territoris decideixen les aliances electorals", resa el document, que també aposta per "incorporar el principi de subsidiaritat: els àmbits territorials inferiors són els que millor poden establir els criteris organitzatius propis, en el que respecta l'organització de cada territori". En el document de l'equip del número dos, 'Recuperar la il·lusió', també es proposa que les assemblees territorials siguin les competents per "decidir sobre qualsevol tipus de pacte o aliança electoral". Ara bé, afegeix que aquests pactes no podran "contravenir els principis generals aprovats per assemblees d'ordre superior".

Iglesias també fa seva la iniciativa d'Errejón de blindar Podem d'una fusió amb IU. Caldrà que aprovin l'aliança dos terços dels inscrits, així com també dos terços dels cercles validats les assemblees de Podem al territori-. És la mateixa mesura del número dos del partit, que sempre ha reclamat "autonomia" i "independència" respecte al seu aliat electoral en les eleccions del 26-J, en què van perdre més d'un milió de vots respecte el 20-D.

La proposta d'Iglesias sorprèn, perquè si bé havia reclamat "autonomia" de Podem respecte IU, en una conferència divendres passat a la Universitat Complutense de Madrid va exhibir sintonia amb el líder d'IU, Alberto Garzón, que va expressar el convenciment del líder de Podem d'anar "més enllà" en la unió entre els dos partits. Però en declaracions aquest cap de setmana, Garzón ha assegurat que IU no es vol fusionar amb la formació lila.

Una persona, un càrrec

Ara bé, la gran discrepància entre els dos documents és la durada dels mandats. Errejón proposa limitar a sis anys el del secretari general, mentre que Iglesias no fa cap pas en aquest sentit. Tot i haver-ne discrepat inicialment, Iglesias també recull la proposta d'Errejón "d'una persona, un càrrec intern" (i un sol salari). D'aquesta manera l'actual secretari d'Organització, Pablo Echenique, no podria continuar sent també secretari general de Podem a l'Aragó. L'objectiu d'Errejón amb aquesta mesura, a més de fomentar la pluralitat interna, és poder preservar bona part de la quota de poder que té avui en dia a la direcció.

No s'estableix un nou model territorial

El que no està ben definit en cap dels dos documents és quina serà la relació de les comunitats autònomes amb la direcció estatal. Podem tindrà una estructura federal o confederal? Andalusia ha reclamat, per exemple, poder elaborar de forma totalment autònoma les llistes electorals en les generals, una proposta que no accepten ni l'equip d'Iglesias ni d'Errejón, majoritaris entre els militants.

Digue'm com organitzes el partit i et diré quin estat vols

El número dos de Podem detalla en el seu document organitzatiu que es decideixi a posteriori, una a una, la relació de cada comunitat autònoma. Tots dos equips tenen clar que s'ha de dotar Catalunya d'un subjecte propi amb tota autonomia, però el principal dubte és com serà la representació autonòmica en el consell ciutadà estatal, en què el PSOE seria el comitè federal. Errejón proposa que s'aportin consellers en relació amb la quantitat d'inscrits que tinguin en el territori. Actualment el partit en té gairebé mig milió. L'objectiu d'Iglesias és arribar a un milió d'inscrits actius el 2020. A nivell territorial, el líder de Podem accepta cedir dades dels censos d'inscrits, un material que fins ara no s'ha repartit.