Iglesias anirà a la conferència de Puigdemont a Madrid

La conferència de Carles Puigdemont a Madrid del dia 22 en què farà un últim intent de convèncer l’Estat de fer un referèndum pactat comença a rebre les primeres confirmacions d’assistència. I, tot i que el principal receptor del missatge hauria de ser el govern espanyol, de moment els primers que han anunciat la seva assistència han sigut els representants de l’únic partit d’àmbit estatal que ja inclou el referèndum d’autodeterminació al corpus ideològic: Podem. El líder de la formació lila, Pablo Iglesias, va anunciar ahir la seva assistència, i va dir que vol “escoltar” el que Puigdemont hagi de dir sobre la relació entre Espanya i Catalunya. A més, va recalcar que la conferència i la seva presència s’emmarquen dins de la “normalitat institucional”. La data triada per a la conferència -just un dia després de les primàries del PSOE- podria restar-li focus mediàtic, però tot i així hi haurà alguns polítics de primera línia.

Organitzada a l’Ajuntament de Madrid, que dirigeix Manuela Carmena -integrada en una coalició que inclou Podem-, la conferència de moment només ha recollit els suports dels ja convençuts. De fet, divendres el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va tornar a tancar la porta a parlar del referèndum, donant pistes de l’actitud que adoptarà el govern espanyol davant d’aquest últim intent. Ahir el líder del PP català, Xavier García Albiol, va enviar un missatge en la mateixa línia, i va anunciar que assistirà a la conferència sempre que no es parli només del “monotema” del referèndum. Tenint en compte el títol de la xerrada - Un referéndum para Catalunya. Invitación a un acuerdo democrático -, les seves expectatives tenen molts números de ser defraudades.

Trencar el “bloqueig”

“Hi ha d’haver un compromís actiu, un compromís per sumar i no per dividir, i això passa perquè presenti propostes i alternatives”, va dir Albiol, que va afegir que aquesta data representa “una oportunitat” per trencar “el bloqueig institucional”. Albiol va explicar que ja li va demanar divendres a Pugidemont -amb qui va coincidir a l’Automobile Barcelona- que no centrés la seva xerrada només en el referèndum, tot i que no va detallar quina va ser la resposta de president de la Generalitat. El mateix divendres a la nit, però, Puigdemont va avisar que si el govern espanyol no responia a l’oferta de diàleg també s’activaria la fase unilateral.

Per la seva banda, el secretari de comunicació de Ciutadans, Fernando de Páramo, va criticar que davant la conferència Podem s’hi posi bé, i va acusar el partit d’Iglesias d’haver-se convertit en “la crossa de Convergència i ERC per treure Catalunya d’Espanya i d’Europa”.