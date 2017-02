Iglesias considera una "barbaritat" que l’Estat es plantegi precintar els col·legis per evitar el referèndum

L’opció de precintar els col·legis i intervenir la conselleria d’Ensenyament per evitar el referèndum és una " barbaritat" en opinió del secretari general de Podem, Pablo Iglesias. En declaracions a RAC1, el diputat al Congrés ha subratllat que les competències en ensenyament són de la Generalitat i que les "amenaces" del govern espanyol "no ajuden a avançar per vies democràtiques". Iglesias ha insistit a defensar un referèndum acordat entre la Moncloa i la Generalitat, però ha reconegut que això no serà possible mentre el PP governi a Espanya. "No ens agrada el govern immobilista del PP, però el diàleg és imprescindible perquè finalment Catalunya exerceixi el dret a decidir", ha destacat.

Pel que fa al referèndum unilateral, Iglesias ha explicat que a ell no li sembla malament que es posin les urnes, però fer-ho sense acord amb l’Estat el condemnaria a convertir-se en un altre 9-N. "Perquè tingui reconeixement internacional i vinculació jurídica és necessari seguir empentant el diàleg", ha recalcat.

Iglesias no serà físicament davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dilluns en l’inici del judici pel 9-N, però sí que donarà suport des de la distància a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau. Ell no hi serà, però hi haurà representants dels ‘comuns’ entre els milers de persones que es preveu que es concentrin a Barcelona. "No som partidaris de judicialitzar qüestions que s’haurien de resoldre per la via política", ha insistit.

A diferència de Mas, que dona per fet que la sentència està dictada abans de començar el judici, Iglesias ha preferit no fer pressuposicions. Sí que ha mostrat dubtes, en canvi, per la coincidència en el temps entre l’operació Pika, que aquest dijous va acabar amb 7 detinguts vinculats al presumpte finançament irregular de CDC, i l’inici del judici pel 9-N. "Sempre és bo que es persegueixi la corrupció, sigui de qui sigui. Però sabem com han actuat altres vegades", ha apuntat tot insinuant que la Fiscalia podria haver fet coincidir en el temps els escorcolls amb la declaració de Mas, Ortega i Rigau.

Confrontació amb Errejón

D’aquí una setmana, Podem decidirà quin tipus de lideratge prefereix, si el d’Iglesias o el d’ Íñigo Errejón. L’actual secretari general del partit ha lamentat a RAC1 la imatge que han donat tots dos les darreres setmanes i ha explicat que, un cop esculli la militància, hauran de tancar files per defensar plegats el projecte polític del partit. " No hem estat capaços de donar una bona imatge els darrers mesos. En qualsevol cas, la democràcia és escollir. I en l’assemblea ciutadana seran els inscrits els que diguin què prefereixen. Després, haurem de tenir la maduresa suficient per sortir-ne tots units", ha conclòs.