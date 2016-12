Iglesias es disculpa en un vídeo per la guerra interna a Podem: "Perdoneu-me per fer-vos passar aquesta vergonya"

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha demanat perdó a les bases del partit per la guerra interna que s'ha obert entre les diferents famílies de la formació morada. A través d'un vídeo penjat al seu compte de Twitter, Iglesias llegeix una carta als simpatitzants de Podem en la qual crida a "parar aquesta espiral de poca traça" i a recuperar la unitat en nom de la "dignitat" dels militants i votants. Amb aquest vídeo, el líder del partit respon a un missatge que, segons diu, li ha enviat Teresa Torres, de 76 anys, en què diu que no comprèn "l'embolic" entre els dirigents del partit.

Podem viu immers en una guerra interna pel control del partit des de fa mesos. Els 'pablistes', en referència als partidaris del líder del partit; els 'errejonistes', afins al número dos, Íñigo Errejón; i els anticapitalistes, liderats per Miguel Urbán, lluitaran per imposar les seves tesis i per controlar els òrgans decisius del partit. La batalla final està previst que es lliuri en un nou congrés del partit a principis de febrer, on les diferents famílies hi arribaran amb només una idea clara: el lideratge de Pablo Iglesias és indiscutible. Errejón ja ha descartat “de moment” enfrontar-s’hi, però vol que la seva estratègia –més pactista i institucional que la d'Iglesias, que prioritza la lluita al carrer– quedi reflectida en el debat.

Tras recibir ayer un mensaje de Teresa Torres, la abuela de Podemos, he querido responderle. A ella y a vosotr@s, y pediros perdón. pic.twitter.com/Plp81m8ONO — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 28 de desembre de 2016

"A tots els que vau confiar en nosaltres com Teresa, perdoneu-me, sé que us estem decebent", afirma Iglesias en el vídeo, dirigint-se a "tots els qui us vau il·lusionar i vau pensar que érem diferents i ara dubteu", "a tots els que ens vau defensar en cada discussió a la feina o en família", i també "a tots els que no arribàveu a final de mes i fins i tot així vau donar 50 o 100 euros perquè féssim campanya sense demanar diners als bancs i ara ens veieu així".

Per això, una vegada i una altra, Iglesias demana perdó per "fer-vos passar aquesta vergonya". "La vostra dignitat i la del projecte polític de Podem està per sobre de qualsevol posició política", assegura. En aquest sentit, demana als companys de partit que l'han defensat "amb la millor intenció" responent a "les acusacions d'altres companys" que deixin de fer-ho perquè "si els mitjans i les xarxes segueixen sent escenari per rentar-hi els nostres draps bruts, destruirem Podem".

Això significa que cal silenciar el debat? Segons Iglesias, això no vol dir "callar", sinó "contenir-se" i "respectar" els dirigents del partit. Així, es compromet a esforçar-se per "arribar a acords" tot i les diferències estratègiques dins del partit i afirma que, si no ho aconsegueix i "cal elegir entre diferents projectes", intentarà que després "seguim caminant junts i units". "Podem va néixer per canviar les coses i no per mirar-se el melic; estic convençut que encara podem rectificar i que encara podem fer-ho bé", acaba.