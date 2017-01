Iglesias proposa una estratègia "ofensiva" per "prendre" La Moncloa el 2020

El document polític que el líder de Podem, Pablo Iglesias, portarà a la propera Assemblea Ciutadana fixa la prioritat de preparar-se per guanyar les eleccions de 2020 treballant "a l'ofensiva", mantenint la tensió en les institucions i al carrer i canalitzant les lluites socials.

L'esborrany del document "Pla 2020: guanyar al PP i governar Espanya" que Iglesias ha fet públic aquest divendres a les xarxes socials assenyala una fita: arribar a La Moncloa i preparar-se per governar i en el camí, revalidar les victòries en els ajuntaments del canvi i ampliar-les a més municipis i comunitats autònomes que celebren eleccions el 2019, i que considera serviran com a "brúixola" a l'organització.

Mentre arriba aquest moment, Iglesias és partidari que Podem vagi adquirint rodatge per a prendre el Govern, i calcula que tindran quatre anys per fer-ho, una legislatura llarga perquè el Govern de Mariano Rajoy no és "tan feble", gràcies a la "lliurament" del PSOE al PP.

Amb aquesta perspectiva, i la inspiració del model anglès, Iglesias proposa crear en Podem un grup de "perfils polítics i tècnics", un "govern a l'ombra", que vagi dissenyant les polítiques d'un hipotètic futur executiu sense limitar el treball institucional a mer acompanyament parlamentari.

I pensa en els comicis generals de 2020 com un moment constituent, en el qual l'objectiu polític és "teixir una xarxa de contrapoders" que "uneixi" les lluites socials amb l'aspiració de liderar però amb generositat i acceptant que "per guanyar" s'ha de "seguir sumant".

En un escenari en què el Govern compta amb facultats per ignorar les propostes del Congrés, Iglesias prefereix no centrar el treball de Podem només en la institució, i enfrontar-se a les mesures del PP i els seus aliats a tot arreu: en els mitjans de comunicació , en els centres de treball, en els moviments socials, en les institucions i al carrer.