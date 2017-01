Iglesias es queda sense aliats per apartar Errejón

En el pols entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón hi ha una tercera família que pot tenir la clau per al desempat: els anticapitalistes. Purgats en el primer congrés del partit tant pel secretari general de Podem com pel seu número dos, aquest corrent, tot i no tenir cap membre nat a la direcció, ha aconseguit controlar els dos principals territoris de l’Estat: Andalusia, amb Teresa Rodríguez de líder, i Catalunya, on Albano Dante Fachin va guanyar les primàries enfront del candidat oficialista, Raimundo Viejo. Són l’ala més radical dins de Podem -provenen d’un dels corrents trotskistes d’IU que el 2009 va decidir convertir-se en partit- i formen part del moviment d’esquerres des dels inicis.

En plena pugna amb Errejón, es donava per descomptat que els anticapitalistes es presentarien en la mateixa llista que Iglesias per apartar el número dos. Però després dels resultats de la consulta a les bases al desembre -que va convertir-los en àrbitre entre les dues grans famílies de Podem-, estan disposats a presentar la seva pròpia candidatura per a la direcció. “No hi ha cap raó en aquests moments per arribar a un acord. El sistema de votació dissenyat per Iglesias obliga a presentar una candidatura pròpia si volem defensar també una proposta política”, assenyalen a l’ARA fonts del corrent anticapitalista.

Si els resultats del referèndum sobre les regles del joc del congrés del partit previst per al febrer s’extrapolessin a la pugna final per Vistalegre 2, la llista d’Iglesias obtindria fins a 32 membres en la direcció, la d’Errejón 28 membres i la dels anticapitalistes només dos. Per tant, el líder de Podem es quedaria sense uns aliats clau per assegurar-se el desempat amb els errejonistes. El corrent anticapitalista denuncia que és per culpa d’un sistema de votació dissenyat per premiar la primera força i obligar una tercera llista a transaccionar amb un dels dos grans projectes, però estan convençuts que “es pot ser útil sense ser majoritari”.

Eliminar el secretari general

La decisió no és senzilla. L’ideari dels anticapitalistes troba molts punts d’unió amb els pablistes en l’aspecte polític -un to més dur i allunyat del PSOE-, però en canvi està més a prop d’Errejón pel que fa a l’organització interna -més descentralització, més pluralitat i menys poder de decisió per al secretari general del partit-. Tots tres corrents tenen fins al dia 22 de gener per presentar els documents provisionals per a Vistalegre 2. Llavors començarà un període de transacció de projectes en què el sector de Pablo Iglesias està convençut que els anticapis -així se’ls coneix internament- acabaran sumant-se al seu projecte per aconseguir apartar Errejón.

Però el portaveu del corrent, l’eurodiputat Miguel Urbán, proposa un punt intermedi per evitar una lluita fratricida: que la secretaria general sigui substituïda per una coordinadora amb diversos portaveus. S’assembla a la proposta que ja van presentar al primer congrés de Vistalegre, la tardor del 2014, en què van defensar que hi hagués tres secretaris generals. Llavors Iglesias va imposar el seu hiperlideratge. Que Podem sobrevisqui ara a Vistalegre2 dependrà, en gran mesura, dels poders que el secretari general estigui disposat a cedir.