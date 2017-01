Iglesias: "Si estem dividits no som útils"

No hi ha dia que Pablo Iglesias i Íñigo Errejón airegin les seves diferències en públic. En la recta final per a la presentació dels projectes que cada família de Podem presentarà a Vistalegre 2 -el termini acaba diumenge-, el líder del partit ha volgut fer aquest divendres una demostració de força de la mà d'Esquerra Unida (IU) i les confluències en un acte a la Complutense de Madrid. Mentre que el seu número dos reclama més autonomia i independència del partit per decidir cada pacte electoral, Iglesias proposa crear un "bloc històric" amb IU i totes les confluències per presentar-se junts a unes hipotètiques eleccions espanyoles el 2020 i "guanyar Espanya". Ara bé, respectant l'estructura interna dels partits.

"Si estem dividits no som útils i no podem apel·lar als que falten" Pablo Iglesias Secretari general de Podem

"Crec que per construir el canvi polític necessitem diferents peces i que més enllà dels rituals, aquestes peces han de mantenir l'autonomia i expressar la seva identitat", ha assenyalat Iglesias, fent una nova crida a la unitat dins de Podem en plena lluita fratricida entre famílies de cara Vistalegre 2. " Podem ha d'estar unit per ser útil. Si es converteix en una coalició de famílies o partit estarà incapacitat per exercir el seu paper històric. Si estem dividits no som útils i no podem apel·lar als que falten", ha afegit. El líder del partit lila creu que Podem, tot sol, no podrà guanyar les eleccions a Mariano Rajoy.

Garzón:"Hi ha gent que no sap si Iglesias és d'IU o de Podem"

Si algú ha enarborat la bandera de la unitat durant la conferència, que ha emplenat l'auditori de la facultat de Filosofia de la universitat Complutense de Madrid -però no de gom a gom com d'altres vegades-, ha estat el líder d'IU, Alberto Garzón, que creu que "és bo" que la gent pensi que Podem i IU són el mateix. "Hi ha gent que no sap si Iglesias és d'IU o de Podem", ha assenyalat el diputat d'Units Podem, recordant que ell "és comunista i que, a partir d'aquí, tota la resta li sembla bé".

Els equilibris de Domènech

Qui ha hagut de fer més equilibris ha estat el líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, que no s'ha aliat obertament ni amb Iglesias ni amb Errejón en la guerra que es lliura a cara descoberta pel lideratge del partit. Domènech -que dimecres va protagonitzar amb Errejón un acte a Barcelona- ha animat a deixar enrere la història per construir un bloc del canvi. "La revolució del segle XXI ha de deixar que els morts enterrin els seus morts perquè el contingut desbordi la frase", ha dit parafrasejant Carl Marx. Com a historiador, creu que el més important que Podem i les confluències entenguin que són "fills d'una nova època històrica".