Iglesias s’imposa a Fachin i força l’acord amb Colau

Podem serà part del projecte polític d’Ada Colau des del primer dia. Pablo Iglesias va moure peça ahir a última hora per evitar que el procés naufragués en plena batalla pel repartiment de les quotes de poder. Igual que va fer amb En Marea a Galícia a les portes de les eleccions autonòmiques l’estiu passat, el líder del partit lila no va tenir problemes a desautoritzar el seu portaveu a Catalunya, Albano Dante Fachin, i forçar un acord amb els comuns cedint en l’últim serrell que hi havia pendent: l’obligació per als 52.000 inscrits a Podem Catalunya que validin el DNI -de manera física o bé enviant una fotocòpia del document per internet- per poder participar en les votacions per a la nova direcció de la confluència. Era un requisit indispensable per a la formació liderada per Xavier Domènech per garantir la màxima d’una persona un vot i evitar frau en el procés de primàries per escollir l’executiva i la coordinadora nacional que començaran l’1 d’abril.

L’acord in extremis perquè el partit integrat per Barcelona en Comú, Podem, Iniciativa i EUiA comenci a caminar el 8 d’abril en l’assembla fundacional al pavelló de la Vall d’Hebron es va conèixer abans a través de Podem a Madrid que no pas a través de Podem a Barcelona. Fachin va rebre pressions tot el dia per cedir i acceptar la proposta. Iglesias ha cedit el testimoni des de fa temps al tàndem de Colau i Domènech a Catalunya, i fonts del seu equip ja garantien al matí que l’acord era imminent malgrat que la consulta interna hagués rebutjat les condicions imposades pels comuns.

Finalment Fachin s’acaba empassant els resultats amargs de la seva consulta a les bases, que només va recollir un 7% de participació -ni el mínim que marquen els estatuts del partit a Catalunya-. Ni 24 hores després que els inscrits diguessin que no a les condicions dels comuns, el seu partit va acabar cedint i acceptant-les. Iglesias i Domènech, exultants, van segellar l’acord amb una abraçada i petons als passadissos del Congrés un cop es va acabar el ple. A canvi, el líder de Podem va agrair per Twitter a Fachin la seva “generositat”: “És una magnífica notícia per a Catalunya, que nosaltres des d’Espanya saludem. Avui és un dia històric”.

La pedra a la sabata del projecte

Podem Catalunya s’ha convertit des del primer dia en la pedra a la sabata del projecte polític de Colau, i ha amenaçat fins a l’últim moment de fer descarrilar la confluència. Tot va començar amb la clara victòria d’Iglesias a Vistalegre II, que va reforçar el lideratge de Fachin i li va donar via lliure per decidir si sumar-se als comuns. El secretari general de Podem Catalunya, tot i que forma part del corrent anticapitalista, va lliurar-se a la candidatura d’Iglesias davant d’Errejón. Però un cop el secretari estatal del partit va aconseguir el seu propòsit ha fet mans i mànigues per evitar que el procés naufragués.

Fonts pròximes a Iglesias asseguraven ahir al matí a l’ARA que eren molt “optimistes” i que el pacte era qüestió d’hores, mentre l’equip de Fachin no confirmava res. Pressionat per tot arreu, va haver d’acabar cedint. A canvi, aconsegueix poder preservar el control del cens de la seva formació, i obliga Iniciativa a eixugar tot el seu deute amb els bancs per integrar-se a la confluència -que no permetrà que cap partit tingui deutes-. Ara bé, Fachin no ha dit l’última paraula i té intenció de presentar la seva pròpia llista a les primàries. L’acord estableix que no es pot presentar una sola gran candidatura de consens -previsiblement liderada per Domènech- que copi tots els llocs de l’executiva, i s’han reservat fins a vuit llocs per a una altra llista.