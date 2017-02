Iglesias ultima els serrells per arraconar Errejón

Gairebé tot està a punt per consumar la purga interna a l’errejonisme després de la seva derrota a Vistalegre II. Els dos bàndols negocien els últims serrells per veure fins a quin punt el pes d’Íñigo Errejón passa a ser residual en la nova executiva. Però el pablisme ja fa mesos que té traçat el pla i només espera que el ratifiqui dissabte el nou consell ciutadà estatal, en què Errejón està en clara minoria. L’objectiu és deixar-li només un paper testimonial en l’executiva, d’acord amb els resultats de les votacions.

Des de diumenge Errejón ja no és de facto el número dos del partit, un lloc que assumiria el secretari d’organització, Pablo Echenique. La segona purga és que deixi de ser també el portaveu de Podem al Congrés i que n’agafi les regnes la cap de gabinet d’Iglesias i portaveu adjunta, Irene Montero. I, finalment, carregar-se la secretaria política, així com bona part dels assessors que la mantenen.

L’errejonisme es quedaria, com a molt, amb dos o tres llocs en la nova executiva de Podem, que estaria integrada per unes catorze persones, amb la incorporació també de Miguel Urbán, portaveu dels anticapitalistes, segons apunten a l’ARA fonts pròximes a Iglesias. El pla passa perquè la purga també sigui ràpida i poder tancar les ferides com més aviat millor. “Ja està tot a punt per sacrificar el nen ”, deia ahir amb ironia un membre de l’entorn d’Iglesias, recordant el comentari que va fer dissabte el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, sobre el duel que es dirimia a Vistalegre II.

La successió natural de Montero

Errejón va deixar clar ahir que no farà cap pas enrere fins que l’hi demani Iglesias, i que està molt orgullós de la seva feina institucional com a portaveu. Però el seu entorn té molt clar que Montero serà qui agafi les regnes. Des de fa setmanes que el líder de Podem reclama “feminitzar” els portaveus del partit i ha deixat d’assegurar que l’encara secretari polític és el més ben posicionat per a aquest paper. Aprofitant el seu rol de portaveu, Errejón va contraposar-se ahir a Montero, si bé no la va mencionar. Va deixar en mans del consell ciutadà estatal dirimir si hi ha una persona “millor per al càrrec” que no pas ell.

En plena negociació sobre el futur del seu equip, Errejón ha fet una aposta de màxims i ha reclamat fins a un 40% de la nova executiva, és a dir, entre quatre i sis llocs, mentre que el pablisme estudia que siguin entre dos i tres. Iglesias aposta per incloure el seu nucli dur en la nova direcció: Montero; Echenique; els diputats Rafael Mayoral, Juanma del Olmo, Gloria Elizo -fins ara de la comissió de garanties, el tribunal de justícia de Podem- i Noelia Vera -membre del programa La tuerka, que dirigia Iglesias-, i Sofia Castañón, que es perfila per a igualtat.

L’oferta rebutjada al desembre

Iglesias i Errejón van entrar ahir amigablement al ple del Congrés. Van assegurar que, després de Vistalegre II, cal “remar junts” i tancar les fissures internes. Fonts pablistes asseguren que Errejón ha pecat “d’infantilisme” i “supèrbia”. Segons les mateixes fonts, Iglesias li va oferir un acord al desembre per repartir-se l’actual executiva. Ell es quedaria amb deu llocs, l’errejonisme amb tres i els anticapitalistes amb un. A canvi, però, havia de renunciar a bona part del seu equip, la majoria d’alliberats que treballen per al partit. Però Errejón hauria rebutjat l’oferta confiant protegir tota la seva gent i obtenir uns millors resultats a Vistalegre II. “Realment pensaven que podrien arribar a l’empat”, asseguren les mateixes fonts. Ara ja donen la batalla per perduda. El pablisme només vol girar full ràpid, executar ja les purgues i avançar en el nou rumb.