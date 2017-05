Ignacio González assegura que no es fugarà de la presó perquè la seva filla es casa d'aquí a pocs mesos

L'expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, ha demanat a la Sala Penal de l'Audiència Nacional ser excarcerat perquè assegura que no hi ha cap risc de fuga. En el recurs presentat, que ha avançat la Cadena SER, argumenta que és "materialment impossible" fugar-se pel seu arrelament al país, on resideixen també la seva dona i les filles, la primera de les quals celebrarà "la boda en pocs mesos".

La defensa de González també assenyala que no disposa de mitjans econòmics i té tots els béns embargats, motius pels quals no podria fugir de la justícia. A més, al document assegura que en la situació en què es troba necessita "l'entorn familiar i d'amistats per a la tranquil·litat i la calma", i vol exercir el seu dret de defensa.

La defensa apel·la a la debilitat de les proves de què disposa l'instructor del cas, Eloy Velasco, per justificar la presó incondicional. L'expresident compleix presó preventiva i sense fiança des del 21 d'abril per la seva implicació en l' operació Lezo.