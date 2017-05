Imputen la delegada del govern espanyol a Madrid per frau

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha obert diligències prèvies contra l'actual delegada del govern espanyol a Madrid, Concepción Dancausa, per un presumpte delicte societari (frau) a Mercamadrid quan era regidora de l'Ajuntament de la capital espanyola. La fiscalia ja va demanar al jutjat d'instrucció número 15 de Madrid investigar-la fa dues setmanes, juntament amb el germà de l'expresident de la Comunitat de Madrid, Pablo González, detingut en el marc de l'operació Lezo.

Segons el ministeri públic, Concepción Dancausa i 15 persones més, també imputades, totes membres del consell d'administració de Mercamadrid el 2013 –entre les quals, un alt càrrec de Cristina Cifuentes, José Enrique Núñez Guijarro, i un membre del consell d'administració del Canal d'Isabel II, Manuel Beltrán Pedreira–, van participar en una operació ruïnosa en què cedia uns terrenys municipals i, en lloc de cobrar un lloguer, l'empresa publicoprivada Mercamadrid acabava pagant 41.500 euros al mes al beneficiari, i així estava acordat fins al 2032.

Un forat que podia arribar als 11 milions

La denúncia va arribar a mans de la fiscalia a través de l'Ajuntament de Manuela Carmena. Tant l'actual presidenta de Mercamadrid, Marta Higueras, com el delegat d'Economia i Hisenda del consistori, Carlos Sánchez Mato, van detectar "pràctiques irregulars" a Mercamadrid, participada en un 51% per l'Ajuntament, i van denunciar "responsabilitats polítiques per mala gestió".

Mercamadrid va assumir el pagament d'un lloguer d'unes naus d'una altra empresa, Mercaocio, fins a 20 anys per evitar un litigi judicial. Si s'hagués complert el contracte fins al final, s'haurien pagat fins a 11 milions d'euros de diner públic per unes naus que en cap moment Mercamadrid va utilitzar ni li van donar rendibilitat. Una xifra molt superior al que hauria costat la multa si hagués perdut el litigi.

Vincles amb l'operació Lezo

Entre els imputats pel cas Mercamadrid apareixen tot de noms relacionats amb l'operació Lezo, la trama del Canal d'Isabel II que ha portat Ignacio González entre reixes. Pablo González, germà de l'expresident de la Comunitat de Madrid, era director d'operacions de Mercasa, l'empresa que gestiona els mercats majoristes espanyols, entre els quals, Mercamadrid. I el jutge de l'operació Lezo, Eloy Velasco, investiga la seva activitat a l'estranger, com un 'pelotazo' a Angola, on hauria invertit per construir un mercat que mai es va arribar a fer. En aquesta investigació també surt el nom de l'ex vice presidenta primera del consell d'administració de Mercamadrid, María Jesús Prieto Jiménez, ara imputada pel TJSM.