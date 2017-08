Inés Arrimadas: "El Procés estava acabat abans dels atemptats"

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha criticat aquest dijous que es vulgui relacionar el procés independentista amb els atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils, i ha assegurat que "el Procés estava acabat abans dels atemptats: parlem del que ens uneix", i ha assegurat que cal "posar les urnes de veritat, les de les eleccions".

En el mateix sentit, la líder de l'oposició al Parlament ha assegurat que la gestió dels atemptats per part del Govern i els Mossos d'Esquadra ha "demostrat la capacitat d'autogovern de Catalunya: tenim Policia pròpia, capacitat de gestionar les presons... No és certa l'afirmació que som una mena de colònia", ha considerat.

Ahir, Ciutadans va demanar al Congrés que atorgui la Medalla d'Or als Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, la Guàrdia Urbana de Barcelona i la policia local de Cambrils, "ja que al Parlament català no es pot", ha assegurat Arrimadas. "S'han deixat fora cossos de seguretat i no entenc per què. Aquí hi ha una intencionalitat política i ho sento molt", ha insistit: "Volem reconèixer tots els agents, portin la bandereta que portin a l'uniforme".

Arrimadas ha demanat, a més, que es reforci la col·laboració entre els diferents cossos policials: "Tenim diferents policies amb diferents competències, però moltes vegades tenen informació que afecta diversos àmbits". "Les desigualtats polítiques no poden afectar la seguretat de les persones", ha assegurat.