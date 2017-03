La Infanta es planteja recórrer per "netejar qualsevol dubte sobre la seva honorabilitat"

L'advocat de la Infanta Cristina, Pau Molins, ha assegurat que la filla menor del Rei Joan Carles I s'està plantejant interposar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem ja que "té ganes de netejar qualsevol ombra de dubte sobre la seva honorabilitat" després d'haver estat absolta de dos delictes fiscals pel cas Nóos.

"Encara que sigui per, el dia de demà, tenir un paper per als seus fills que digui que mai s'hauria d'haver assegut al banc dels acusats", ha exposat aquest diumenge en una entrevista del 324 recollida per Europa Press en què ha indicat que l'hipotètic recurs demanaria el dret a l'oblit per intentar eliminar les imatges de la Infanta en el judici.

"Aquestes imatges han fet molt de mal", ha assegurat Molins, que ha recordat que interposar un recurs significaria que el cas seguís obert i que això implicaria sotmetre de nou a la Infanta a l'exposició mediàtica, cosa que genera dubtes a l'hora de formalitzar el recurs, tot i que ha negat que pugui suposar cap risc per a la Infanta.