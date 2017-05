Informes de la fiscalia aposten per agreujar la pena a Urdangarin, segons El Mundo

La Fiscalia del Tribunal Suprem té informes interns que analitzen la sentència del cas Nóos i que recomanen que es demani un agreujament de la pena d' Iñaki Urdangarin, segons el diari 'El Mundo'. També suggereixen que es multipliqui per deu la seva responsabilitat. És a dir, fins a 6,2 milions d'euros enfront dels poc més de 500.000 euros als que va ser condemnat.

L'Audiència salva Cristina i envia Urdangarin a la presó Els informes també demanen que es condemni al marit de la Infanta Cristina a les penes més altes de malversació de fons públics. Urdangarin va ser condemnat el passat mes de febrer a sis anys i tres mesos de presó per delictes de prevaricació, frau, tràfic d'influències i contra la Hisenda pública. En totes les accions que condueixen a aquests delictes, els informes hi veuen malversació.

Els mateixos documents constaten que la sentència contra el duc de Palma va ser excessivament benèvola i deixa clar que els delictes que va cometre van ser "palmaris". Pel que fa a la responsabilitat civil, consideren que els 512.553 euros és una quantitat massa baixa i que hauria de ser augmentada fins arribar a la totalitat de diners públics que va rebre l'Institut Nóos que presidia Urdangarin.

En llibertat

Un cop emesa la sentència, l'Audiència de Palma va acordar mantenir en llibertat provisional Iñaki Urdangarin amb l'obligació de comparèixer el dia 1 de cada mes davant l'autoritat judicial en el seu país de residència, Suïssa. El tribunal també va desestimar la fiança de 200.000 euros que havia demanat el fiscal anticorrupció Pedro Horrach. Segons el tribunal, els dos acusats, especialment Urdangarin, tenen arrelament suficient (familiar, social i laboral) per considerar que no hi ha risc de fuga i, per tant, tampoc presó preventiva.