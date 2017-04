Investiguen per mentir el ‘broker’ que va denunciar Felip Puig

L’Audiència de Barcelona ha ordenat al jutjat d’instrucció número 21 que prengui declaració com a investigat al broker francès François de Seroux per possible denúncia falsa contra l’exconseller Felip Puig i el director de la desapareguda agència de detectius Método 3, Francisco Marco. El juliol del 2015 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja va arxivar les causes contra Puig i Marco perquè no hi havia indicis d’amenaces, ni tampoc que l’exconseller hagués demanat un suborn per adjudicar una obra al Port Vell de Barcelona, com va denunciar De Seroux.

Puig va dirigir les conselleries de Medi Ambient, Política Territorial i Obres Públiques, Interior i Empresa i Ocupació però aquest escàndol va irrompre en el final de la seva carrera política. L’Audiència considera, en una interlocutòria dictada el 6 de març, que la transcripció d’una gravació incorporada a la causa és un “principi de prova” que “exigeix” citar De Seroux “en qualitat d’investigat”.

Aquesta investigació, sumada a la denúncia del jutge del cas Pujol, José de la Mata, contra l’exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional, Eugenio Pino, implica que ja hi ha dos homes investigats per la justícia a causa de l’operació Catalunya. De la Mata va denunciar l’ex número dos de la Policia Nacional per haver intentat introduir proves il·lícites en la investigació sobre la família de l’expresident. En concret, es referia a la memòria USB amb un origen que encara no s’ha aclarit i que va servir a la UDEF per implicar en la causa, precisament, un germà de Felip Puig.

Volien “caps”

L’enregistrament que ha servit perquè s’investigui De Seroux és d’una conversa entre el broker i el director de la desapareguda agència de detectius Método 3, Francisco Marco. De Seroux li explica a Marco que l’havien manipulat per ordre del llavors ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz. “Ells volien el cap de Puig, de Pujol, de Mas...”, diu, segons la transcripció de la conversa, i admet que havia fet dues reunions amb policies nacionals que venien de Madrid. “Et van utilitzar”, li deixa anar Marco, i De Seroux respon: “Al 100%, però aquesta és una de les especialitats de la policia”. Tot i això afegeix que qui l’havia utilitzat no era la policia. “És el ministeri de l’Interior, que no és el mateix”, afirma.

Marco es va veure implicat en aquest cas perquè, en la denúncia arxivada, De Seroux assegurava que l’havia amenaçat perquè pagués. Quan, en la conversa enregistrada, el detectiu retreu que tot plegat havia acabat amb la seva detenció i amb De Seroux cometent “un delicte de fals testimoni”, el broker contesta: “Absolutament! Però res va ser normal, res, de la A a la Z. Em van utilitzar”.

Marco va denunciar De Seroux alhora que va denunciar també els extreballadors seus a Método 3 Julián Peribáñez i Antonio Tamarit. Aquella denúncia, tal com va explicar l’ARA, afirmava que els dos detectius cobraven de fons reservats de la Policia Nacional per fer informes i seguiments de polítics catalans, la família Pujol i fins i tot comandaments dels Mossos d’Esquadra. El jutge d’instrucció va arxivar la denúncia i, tot i que Marco va recórrer l’arxivament, l’Audiència de Barcelona el va ratificar. Ara l’ha aixecat parcialment contra De Seroux però el manté pel que fa a la denúncia contra Tamarit i Peribáñez, tot i que tots dos han reconegut a l’Audiència Nacional que sí que han col·laborat amb la policia.

El tribunal manté que no s’han aportat prou proves que indiquin que als detectius se’ls va pagar amb diners públics. Marco no dona la lluita judicial per tancada, i ha tornat a demanar la reobertura de la causa. A més, ha declarat a l’ARA que quan el jutjat d’instrucció de Madrid obri la causa contra Pino per l’USB dels Pujol, s’hi presentarà com a acusació particular i demanarà l’ampliació de la investigació als dos exdetectius de Método 3.