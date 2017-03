Irregularitats al Consell Comarcal del Barcelonès

La Sindicatura de Comptes alerta de nombroses irregularitats en la gestió de quatre empreses públiques que depenen del Consell Comarcal del Barcelonès, i del mateix Consell. Concretament l’informe ha auditat els comptes durant un període llarg (2005-2011) i ha detectat adjudicacions d’obres a dit o amb irregularitats en la tramitació, inflacions de costos de fins a un 24% o fins i tot apropiació indeguda de diners públics. La Sindicatura alerta que alguns d’aquests fets descrits poden ser perseguits penalment, i no només administrativament. Alguns dels exemples més greus que assenyala l’informe són dos contractes adjudicats directament per Rassa, l’empresa filial de Regesa -que depèn del Consell- i dedicada als aparcaments, que superaven l’import dels contractes menors que no necessiten concurs, i les nombroses irregularitats del conseller delegat de Marina Badalona -encarregada de la construcció i gestió del port de Badalona- que la Sindicatura considera molt greus.