La JNC respon a Albiol amb el vídeo d'una agressió i l'acusa de ser "el primer 'matón' de Catalunya"

El secretari general de la JNC, Sergi Miquel, ha respòs les declaracions de Xavier García Albiol, que aquest cap de setmana va acusar els "joves independentistes" de demanar-li diners quan era alcalde "només per fer concerts i emborratxar-se". "I si es prestava, llençar quatre pedres a la seu del PP", va afegir.

Miquel ha publicat un vídeo a Twitter on es pot veure el president del PP a Catalunya donant una empenta a una persona del carrer, durant una protesta a Martorell per la precampanya electoral de les generals del 2006. El també diputat del PDECat al Congrés ha acompanyat el contingut amb el missatge: "Aquí l'Albiol fent un passeig tranquil com els que fem a la JNC". En un tuit previ, Miquel titlla l'ex alcalde de Badalona com el "primer 'matón' de Catalunya".