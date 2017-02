Jané diu que no pot compartir "informació sensible" sobre jihadisme amb Zoido perquè no li agafa el telèfon

El conseller d’Interior, Jordi Jané, ha denunciat aquest dijous que espera des del 7 de febrer que el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, li torni diverses trucades que li va fer arran de la detenció a Badalona (Barcelonès) de dues persones acusades d’adoctrinament i captació jihadista.



En una interpel·lació al Parlament del PP a Catalunya, Jané ha explicat que va trucar el ministre, li va enviar missatges i ha asseverat que a través de via ha obtingut una resposta. El conseller ha dit que disposa d'" informació sensible" que s’hauria de "compartir" amb el govern espanyol, defensant que aquest intercanvi és positiu i necessari. " Encara avui espero la resposta", ha lamentat.



El conseller ha afegit que divendres passates va trobar amb el delegat del govern espanyol, Enric Millo, i que, en comentar-li aquest fet, li va respondre que es tracta segurament d'un " malentès". Jané ha dit que, ho sigui o no, els dies "van passant" i no ha rebut encara la resposta. El conseller s’ha preguntat si el fet que un ministre de l’Interior no contesti al conseller del mateix ram és normal i si evidencia un bon clima de diàleg. " No ens podem permetre no entendre'ns", ha considerat.

D’altra banda, Jané també ha dit que encara espera una trucada del ministre en relació amb la detenció, dimarts, d’ un home que havia robat un camió de butà a Barcelona i circulava en direcció contària per la ronda Litoral. En aquesta línia, ha denunciat també que el ministeri de l’Interior no convida els Mossos a les juntes de seguretat per tractar aquells temes internacionals que també els afecten "com diu l’ Estatut". Jané ha dit que aquesta manca de resposta i compliment del que diu l’Estatut demostra que tenen un concepte diferent del que vol dir respectar els cossos policials.

Aquest mateix dijous, i poc abans de conèixer les declaracions de Jané, Zoido ha assegurat que la relació entre el seu ministeri i la conselleria d'Interior és de "confiança". Hi ha "una confiança i unes relacions que s'estableixen entre el viceconseller i el secretari d'Estat per a la Seguretat" i entre ell mateix i Jané, ha assegurat.