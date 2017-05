Javier Fernández respon a Iglesias: "Una moció de censura no és la resposta a l’alarma social per la corrupció"

El president de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha respost aquest dimecres per carta la petició del líder de Podem perquè els socialistes espanyols se sumin a la moció de censura que va anunciar la setmana passada. Segons Fernández, el PSOE no creu que "una moció de censura sigui la resposta adequada a l’alarma social creada pels casos de corrupció que afecten el PP".

El líder de la gestora del PSOE recorda a Iglesias que els socialistes ja van explicar la setmana passada els motius del seu no, i escriu: "No intentaré reiterar-te’ls, primer perquè penso que no fa falta, i segon perquè si encara no ho has entès serà inútil".

En relació a les crítiques d’Iglesias sobre les "equivocacions" del PSOE per la investidura de Rajoy, Fernández considera que aquestes "equivocacions" "no haguessin tingut lloc" si Podem "hagués permès un govern alternatiu per al que existia majoria suficient". "Creu-me que cada vegada que ho reiteres tinc la sensació que pretens tornar com a salvador a l’escena del crim", diu Fernández.

En canvi, Fernández circumscriu les relacions entre Podem i el PSOE a les iniciatives plantejades al Congrés sobre qüestions relacionades amb la corrupció com per exemple la reprovació del Fiscal General de l’Estat i del Fiscal Anticorrupció, a la compareixença dels ministres de Justícia i Interior, a la constitució de la comissió d’investigació sobre el finançament del PP.

"En comptes de fer de la política un joc d’aparences hauríem de propiciar acords que exigirien una relació més fluida i més sincera entre nosaltres", conclou.