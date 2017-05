Joan Coma proposa que els membres de la Mesa no vagin a declarar: "Faríem un pas de gegant"

El regidor de CUP-Capgirem Vic Joan Coma proposa que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la resta de membres de la Mesa no vagin a declarar. Coma, que va anar a l'Audiència Nacional a declarar per haver dit que "per fer una truita primer cal trencar els ous" en un ple de l'Ajuntament, s'ha expressat així a Twitter: "Cadascú respon repressió estatal com creu. Tot el suport. Dit això, si membres de la mesa es neguessin a anar a declarar, faríem pas de gegant".

Carme Forcadell i la resta de membres de la Mesa estan citats a declarar la setmana que ve per haver permès la votació de les mocions del referèndum a la cambra catalana. Anna Simó i Forcadell -que també està investigada per haver permès la votació de les conclusions de la comissió d'estudi del Procés Constituent- declararan dilluns 8. Lluís Corominas i Ramona Barrufet ho faran divendres 12, mentre que Joan Josep Nuet anirà als jutjats el dimarts 23 de maig.