Joan Coma, sobre els guàrdies civils que el van dur a Madrid: "En general, el referèndum el veuen molt bé"

El regidor de la CUP de Vic Joan Coma, que ahir va declarar a l'Audiència Nacional espanyola per haver dit en un ple "per fer una truita cal trencar els ous" i a qui el jutge Ismael Moreno ha retirat el passaport, ha declarat avui que va conversar sobre la situació de Catalunya amb els guàrdies civils que el van dur a Madrid i que "en general, el referèndum el veuen molt bé". Coma ha explicat en una entrevista a RAC1 que avui està més descansat i que parlarà amb el seu advocat, el diputat Benet Salellas, per decidir què fan a partir d'ara, tot i que té clar que continuarà sense atendre voluntàriament les citacions per declarar: "Si volen que hi torni a anar saben on sóc sempre, no m'he amagat ni em penso amagar", ha dit.

A l'entrevista ha negat que haguessin pactat amb els Mossos la manera de fer la detenció. "No la vam pactar en cap moment", ha explicat, "però sí que coneixíem els escenaris que a ells els generen més tensió, i ells els que ens en generen més a nosaltres, i a partir d'aquí tothom va actuar com creia que ho havia de fer", ha afegit. Ha dit que en cap moment no va dir a ningú que no volia que l'arrestessin davant dels fills però que "tothom és prou gran", i que per detenir-lo se li va presentar un mosso a l'Ajuntament.

Ha explicat que els agents el van tractar bé i que els Mossos d'Esquadra "en cap moment" el van emmanillar. El van dur a la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca. "Allà només hi havia un dinosaure, la resta eren persones molt del segle XXI, que em van tractar molt correctament, i amb les persones que em van dur al cotxe vam establir conversa", ha explicat. Tot i que el van emmanillar quan el van entrar al cotxe, al cap de pocs quilòmetres li van treure les manilles. En un moment que es va queixar que tenia fred els agents van engegar la calefacció, llavors va ser quan va començar a conversar amb els agents.

El regidor de la CUP ha lamentat que l'hagin acusat d'incitació a la sedició per defensar el 9-N en un ple municipal i ha assegurat que "això és un clar símptoma del caràcter antidemocràtic de l'actual estat espanyol", tot i que ha afegit que no és impossible de reformar, encara que per fer-ho "cal un acte de ruptura". Davant del jutge assegura que va "argumentar molt clarament" que entén "la desobediència com una eina per forjar un canvi per a l'autodeterminació de Catalunya que alhora millorarà la qualitat democràtica de l'estat espanyol".

Coma ha criticat les preguntes del fiscal. "Vaig pensar: no pot ser que m'estigui preguntant com es fa una truita, si per trencar un ou s'ha de fer força i quin tipus de força", ha explicat. Aquest matí mateix el cupaire ha fet broma precisament sobre aquesta mena de preguntes: ha piulat la fotografia d'un parell de truites amb el text: "No me n'he sabut (ni volgut) estar. Bon dia, i bon esmorzar". A l'entrevista ha tornat a dir que havia fet "un bon esmorzar" amb la seva companya a base de truita amb pa amb tomàquet.