Joan B. Culla: "El declivi de CiU és la caiguda de l'autonomisme"

Antoni Bassas conversa amb Joan B. Culla, professor d’història contemporània de la UAB, sobre les crisis de CiU i PSC. Segons Culla, "el declivi de CiU és el declivi de l’autonomisme. Té una expressió extrema i caricaturesca en el peix al cove". L’historiador reflexiona sobre la pèrdua de vots de CiU: "Hi ha una nova clientela política. La formula que als pares els havia entusiasmat i anat tan bé ja no és d’aplicació en el moment present". Culla analitza, també, la crisi del PSC. "El que comença a fer aigües no és tan el registre electoral sinó alguna cosa interna, la formula que havia permès els èxits dels anys 70. La segona meitat de la legislatura 2008-2010 va fer aigües per tot arreu. La crisi del PSC ja no és només orgànica i interna, sinó que es converteix en una crisi electoral flagrant, més ràpida que la de CiU", conclou Culla.