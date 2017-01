Joan Ignasi Elena: "El boicot del PP a l'acte de Brussel·les és una bogeria"

El president del comitè executiu del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, s'ha mostrat molt crític, en una entrevista a Catalunya Ràdio, amb el boicot del PP a l'acte d'avui a Brussel·les en què el president Puigdemont, el vicepresident Junqueras i el conseller Romeva explicaran la voluntat de Catalunya de celebrar un referèndum. "El que ha passat és greu des de la perspectiva democràtica. Aquest concepte que només has d’anar als actes de la teva ideologia és una bogeria, és la negació el diàleg", ha dit.

En aquest sentit, Elena ha afirmat que "tots els que han dit que s’ha de dialogar, tots els que han dit que el referèndum s’ha de fer dins de la llei, tenen ara l'oportunitat de sumar-se a aquest manifest". Elena es refereix al manifest elaborat per les vuit persones que formen el comitè executiu del Pacte, que es tornarà a reunir l'1 de febrer per validar-lo de manera definitiva. El text demana un acord entre els governs català i espanyol per celebrar un referèndum "políticament vinculant i efectiu".

Elena ha explicat que es dirigiran també a tots els càrrecs electes, especialment els regidors, perquè s'hi adhereixin al marge de la posició oficial dels seus partits, "ja que els electes també tenen una responsabilitat individual com a representants dels seus veïns". L'expolític socialista s'ha mostrat convençut que aconseguiran un gran suport al manifest perquè al darrere hi ha el 80% de la població catalana.