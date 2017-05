Joana Ortega demana al TSJC que executi ja la inhabilitació sense esperar la resposta del Suprem

La exvicepresidenta del Govern Joana Ortega ha sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que executi ja la seva inhabilitació com a condemnada pel 9-N, sense esperar la resposta del Tribunal Suprem (TS) al seu recurs.

Segons un escrit al qual ha tingut accés Europa Press, Ortega ha demanat l'execució provisional de la sentència que la inhabilita per un any i nou mesos, i que així el temps ja comenci a comptar. Segons argumenta l'exconsellera, a efecte de processos electorals "la sentència ja s'estaria executant", i si fos confirmada la pena pel TS, la condemna efectiva seria molt major, previsiblement més del doble de la inicialment imposada, i es vulnerarien les regles de determinació de la pena i el principi de proporcionalitat.

Ortega ha fet aquest escrit "sense perjudici de la formalització del recurs de cassació contra la sentència del 13 de març de 2017" que condemna Ortega a la inhabilitació especial per a l'exercici de càrrecs públics electes en els àmbits local, autonòmic i estatal, així com per a l'exercici de funcions de govern a escala autonòmica i estatal.

En aquell recurs que encara espera resposta, l'advocat Rafael Entrena demana l'absolució de l'exvicepresidenta i qualifica de "desproporcionada" la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) -i més tenint en compte que el Suprem va imposar una condemna inferior a l'exconseller de Presidència, Francesc Homs, pels mateixos fets-. L'advocat d'Ortega recorda que va ser jutjada per la seva actuació com a consellera i considera, en tot cas, que la inhabilitació s'hauria de cenyir únicament a aquest àmbit, perquè estendre-la a l'àmbit estatal i local "afectaria de manera injustificada el seu dret a participar dels afers públics".

Per tant, Ortega demana també que la inhabilitació no l'afecti per poder exercir càrrecs municipals. Aquest fet, junt amb la petició de l'execució de la sentència ara de manera provisional, avala la tesi que l'exconsellera es postula per presentar-se a les eleccions municipals de Barcelona del 2019, per a les quals falten exactament dos anys. Ortega, que actualment no exerceix cap càrrec públic, va assegurar que la sentència del 9-N l'esperonava a tornar a la primera línia de la política i no va descartar formar part d'alguna candidatura.