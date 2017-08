Jordi Turull: "A partir d'ara, l'estratègia dels tempos la gestionem nosaltres"

El portaveu del Govern, Jordi Turull, ha defensat la decisió de la mesa del Parlament d'ajornar l'admissió a tràmit de la llei del referèndum. "L'estratègia dels tempos la gestionem nosaltres", ha dit el conseller de la Presidència, i ha afegit: "No entrarem al seu joc". Sobre aquesta qüestió s'ha preguntat: "Tots som conscients que no va ser un descuit de la mesa ni que JxSí no va pressionar prou, oi?"

Turull ha fet aquestes declaracions des de la Universitat Catalana d'Estiu, que té lloc a Prada de Conflent, en un discurs que ha donat per finalitzat quan s'ha assabentat de l'atemptat a la Rambla de Barcelona. "Les meves paraules ja no tenen lloc", s'ha justificat. Juntament amb el conseller de Salut, Toni Comín, que havia de participar en l'acte d'entrega del premi Canigó al diputat de JxSí Lluís Llach, ha marxat cap a Barcelona.

El portaveu del Govern ha assenyalat que l'1 d'octubre "està en joc salvar la qualitat democràtica i els drets fonamentals" que, al seu parer, l'Estat vulnera. "Els que ens diuen com hem d'actuar democràticament beuen del franquisme o del postfranquisme", ha subratllat, i ha afegit que el TC "actua més ràpid que el Tribunal d'Ordre Públic de l'època franquista".