José Luis Ábalos serà el número 2 de Pedro Sánchez al PSOE, segons Eldiario.es

Pedro Sánchez s'ha decidit per José Luis Ábalos com a número 2 del nou PSOE, segons informa aquest dilluns Eldiario.es. Els darrers dies es disputaven aquesta posició el diputat valencià i actual portaveu del grup parlamentari al Congrés i Adriana Lastra, coordinadora de la campanya de Sánchez a les primàries per liderar el partit.

Segons el digital, Sánchez es debat ara amb el càrrec que atorga a l'asturiana, que podria ser el que ara ocupa Ábalos, el de portaveu al Congrés. Al nou PSOE hi tindran cabuda exministres de José Luis Rodríguez Zapatero, com Cristina Narbona a la presidència; Carmen Calvo, que ocuparà la secretaria d'Igualtat; i Beatriz Corredor, amb la d'ordenació del Territori i Polítiques d'Habitatge.

Iban García del Blanco repetirà com a responsable de Cultura, un lloc que ja va ocupar en l'anterior mandat de Sánchez. El sevillà Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, etern rival de Susana Díaz a Andalusia, ha acceptat l'àrea de Relacions Institucionals i Administració Pública.

Altres noms que es donen per fets en la nova direcció i que repassa Eldiario.es són els de Manuel Escudero i José Félix Tezanos, que es van encarregar de coordinar el projecte programàtic de Sánchez per a la secretaria general. A més, Iratxe García serà la nova portaveu de la delegació espanyola al Parlament Europeu. Andrés Perelló pot ser una altra incorporació, com Luz Martínez Seijo a l'àrea d'Educació. Pel que fa a la quota catalana, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, és la dirigent del PSC més ben posicionada per entrar a l'executiva de Sánchez.