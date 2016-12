José Amedo, exdirigent dels GAL: "L'Estat ha d'assumir la seva responsabilitat"

L'exsubcomissari José Amedo Fouce, un dels dirigents dels GAL, ha publicat un document al diari 'El Mundo' en què expressa el seu "total penediment" per haver participat en l'organització dels GAL i assegura que "renega" d'haver format part al "grup parapolicial" impulsat pel govern espanyol als 80. De fet, a l'escrit també demana a l'Estat que reconegui que els GAL van ser creats per la cúpula d'Interior i que n'assumeixi les responsabilitats.

"Estic totalment en contra que es creessin els GAL i renego del meu passat vinculat a aquest grup parapolicial, del qual estic totalment penedit", assegura en començar l'escrit. Amedo carrega contra "la utilització del poder" de l'Estat per "fer servir els mateixos mètodes, els crims", per lluitar contra ETA. "Resulta inadmissible que els governants no reconeguin totes les responsabilitats que els afecten", afirma.

En aquesta línia, diu que és "imprescindible" que l'Estat expliqui als ciutadans "les causes que van portar el govern a decidir lluitar contra ETA de manera il·legal i immoral". Segons diu, això contribuiria "de manera substancial" a la dissolució i el desarmament d'ETA.

Tracte igualitari per a les víctimes d'ETA i les dels GAL

En el text, Amedo també reclama el mateix tracte per a les víctimes d'ETA que per a les dels GAL, i argumenta que el patiment ha estat igual per a totes elles. "Sota cap concepte es poden establir diferències entre unes i altres víctimes [les d'ETA i les del GAL], perquè l'intens dolor i l'incommensurable dany que es causa als familiars és idèntic per a uns i altres", ha argumentat.

El subcomissari Amedo va ser detingut pel jutge Garzón el 1988 acusat d'haver participat en la guerra bruta contra ETA al sud de França. Va ser condemnat el 1991 a 108 anys de presó, però va sortir en llibertat condicional l'any 2000. Sis anys abans, ell i Michel Domínguez havien confessat la seva implicació per no ser còmplices del muntatge que hi havia darrere del ministeri de l'Interior.