José Luis Ábalos, la nova veu al Congrés: resistir i negociar

Hi ha polítics que duren una legislatura, n’hi ha que en resisteixen dues o tres, i també hi ha polítics especialitzats a sobreviure. Potser mai arribaran a ser líders, segurament els falta capacitat de seducció o d’empatia, però, si són conscients de les seves limitacions, podran fer carrera. És el cas de José Luis Ábalos, un autèntic maratonià. La cursa al PSPV la va iniciar l’any 1981 a l’Ajuntament de València, el seu feu, on va exercir de cap de l’oposició davant Rita Barberá. Anys després, en un PSPV-PSOE en crisi contínua, va intentar dues vegades abastar la secretaria general, el 2001 i el 2010. En la primera ocasió va perdre per 10 vots. En la segona va pactar la seva retirada. I és que Ábalos sap resistir i negociar.

La recompensa va arribar en forma de secretaria provincial. Fa uns mesos, ja al seu escó al Congrés, va complir les ordres de partit i es va abstenir en la controvertida votació que va investir Mariano Rajoy. Però no es va quedar quiet, es va convertir en el fontaner de Pedro Sánchez, entestat a recollir avals i vots. Ara l’absència de Sánchez al Parlament espanyol el farà portaveu i gaudirà de més presència que el president valencià, Ximo Puig, que s’havia alineat amb Susana Díaz. Ábalos ha fet mèrits per Sánchez: a la seva ciutat, Torrent, dels 289 militants que van participar en les primàries, un total de 269 van votar a favor de Pedro Sánchez. Tota una golejada.