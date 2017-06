José Maria Fuster-Fabra: "Defensaré sempre els germans Cierco i crec que amb ells s'ha fet una gran injustícia"

Al Parlament ha començat una nova sessió de la comissió d'investigació de l'operació Catalunya amb la compareixença de l'advocat José Maria Fuster-Fabra, que anirà precedida de la del politòleg Josep Costa.

Fuster-Fabra ha començat la seva intervenció advertint que està personat en moltes causes judicials -el cas 3%, Púnica, el cas Pujol o el cas Método 3-, de manera que per preservar el secret professional no contestarà a les preguntes que hi estiguin relacionades. L'advocat sí que ha respost una pregunta de la diputada de CSQP Àngels Martínez Castells, sobre el possible "doble joc" dels germans Cierco en l'operació Catalunya. "Els germans Cierco han estat clients meus i són amics i els defensaré sempre", ha avisat d'entrada Fuster-Fabra, que ha assegurat que s'ha comès "una gran injustícia" amb ells.

L'advocat, que ha comparegut en qualitat d'expert, ha opinat que és una "contradicció jurídica" que es citin a comparèixer persones investigades en processos judicials. Fuster-Fabra ha recordat que els compareixents estan obligats a dir la veritat a la comissió parlamentària, mentre que com a imputats estan en el seu dret d'elaborar una estratègia de defensa, que no obliga a cenyir-se a la realitat.

Tot i que el compareixent ha reiterat la seva condició d'expert a la comissió, moltes de les preguntes han estat orientades a la seva militància a les joventuts del partit falangista Fuerza Nueva o a la fundació de l'Associació de Reservistes Voluntaris de Catalunya (AREVOC). "Està disposat a agafar les armes?", ha preguntat la diputada de la CUP Mireia Boya. Fuster-Fabra ha assegurat que no i ha advertit que el conflicte català el "perdrà" qui faci ús de la violència.

Preguntat per qui pot haver promogut la gravació de les converses entre l'ex ministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i l'ex cap de l'oficina Antifrau Daniel de Alfonso, l'advocat ha deixat clar que no ho sap, tot i que ha mostrat la seva preocupació perquè això hagi succeït. Aquest és un dels principals orígens del que s'ha anomenat operació Catalunya, malgrat que Fuster-Fabra ha subratllat "no tenir ni idea" de en què consisteix aquesta "conspiració". L'advocat també ha afirmat no saber "res" de si hi ha guerra bruta de l'Estat contra Catalunya. Preguntat pel seu coneixement del funcionament d'una suposada policia paral·lela, l'advocat ha assenyalat no tenir constància de l'existència d'una policia paral·lela i, per tant, tampoc de la seva manera d'operar.

El diputat de JxSí Lluís Guinó ha preguntat com és que no hi ha hagut cap acció legal pels informes falsos que han sobrevolat en el si de l'operació Catalunya, com són els de l'UDEF que vinculaven comptes de l'ex alcalde de Barcelona Xavier Trias a l'estranger. Fuster-Fabra ha defensat que si un funcionari té un indici que un policia ha comès un delicte "pot anar a un jutjat de guàrdia". "Si un polític dona una ordre il·legal a un policia i em demanen que acusi el polític, ho faré", ha assegurat.

L'advocat s'ha mostrat molt crític amb les filtracions periodístiques dels processos judicials que es troben sota secret de sumari. "Jo declararia la nul·litat d'allò que s'ha filtrat", ha remarcat Fuster-Fabra, que ha admès que és un posicionament molt "radical" però que deixa en situació "d'indefensió" l'acusat.