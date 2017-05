Josep Borrell diu que Pedro Sánchez "no és un esquerranós perillós"

L'exministre socialista Josep Borrell ha afirmat que Patxi López no té "cap possibilitat de guanyar", però sí, indirectament, "de fer perdre un dels altres dos candidats" a liderar el PSOE, Pedro Sánchez i Susana Díaz. A més, ha destacat les diferències ideològiques existents entre Sánchez i Díaz, encara que ha assegurat que l'ex secretari general no és "un esquerranós perillós".

En una entrevista concedida a Ràdio Euskadi, Borrell ha manifestat que hi ha "força" distància ideològica entre Pedro Sánchez i Susana Díaz sobre el model de partit, sobre els plantejaments de relació amb altres forces polítiques i sobre l'estructura de l'estat. "Hi ha prou diferències. Si no n'hi hagués, què estem fent aquí?", ha afegit.

A més, ha apuntat: "No sé d'on es treu que Pedro Sánchez és un esquerranós perillós", i ha assenyalat que no es pot arribar a aquesta conclusió a partir del seu document programàtic. "Jo no només he contribuït a redactar-ne, modestament, algunes parts, sinó que, per molt que ho llegeixo, no hi veig cap esquerranisme que posi en perill res", ha manifestat.

"La recollida d'avals demostra que Patxi López és un candidat que té molt poca, per no dir cap, possibilitat de guanyar. Jo recordo haver sentit dir que, si treien molts menys avals, es plantejaria la continuïtat de la seva candidatura, i també li he sentit dir que preferiria un sistema a dues voltes, en el qual, al final, només competissin els candidats més ben qualificats", ha indicat Borrell.