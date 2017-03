Josep Lluís Bonet és "optimista" i es "creu" la promesa de Rajoy en inversions

El president de la Cambra de Comerç d'Espanya i del grup Freixenet, Josep Lluís Bonet, va ser un dels empresaris que ahir va acudir a la cita del ministeri de Foment al Palau de Congressos de Barcelona en la qual el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va anunciar un paquet d'inversions per a Catalunya.

En una entrevista aquest dimecres a 'Els matins de TV3', Bonet ha assegurat que és "optimista" amb aquest anunci i que es "creu" la promesa de Rajoy perquè s'hi ha "compromès" personalment fent l'anunci des de Barcelona. Alhora, ha disculpat els incompliments històrics de l'Estat amb Catalunya en matèria d'infraestructures pel context de crisi, en la qual "no hi havia tants recursos", i ha considerat que no cal que s'estableixi una clàusula d'antiincompliment, tal com ahir va reclamar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Sobre el procés sobiranista català, Bonet ha reclamant "diàleg" entre les administracions perquè l'obligació dels polítics és "entendre's". Tanmateix, ha lamentat que els dirigents catalans hagin emprès el camí de "destruir les bases de la Constitució del 78". També ha lamentat que "la posició de Catalunya al conjunt d'Espanya no ha estat ben ubicada als últims anys" i, en aquest sentit, ha afirmat que "hem perdut influència". "No pot ser que els dirigents catalans no vagin a les taules on s'estan negociant els interessos de tots", ha insistit.

Amb tot, també s'ha mostrat partidari que Catalunya pugui celebrar un referèndum d'autodeterminació sempre i quan sigui " acordat i dins la llei". Tanmateix, ha admès que és un escenari poc probable perquè no està contemplat dins la Constitució espanyola.