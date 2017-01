Josep Maria Álvarez defensa el dret a decidir perquè Catalunya voti el seu Estatut

El secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, s'ha mostrat aquest dilluns partidari del dret a decidir perquè els ciutadans de Catalunya puguin votar de nou l'Estatut d'Autonomia, que va ser modificat pel Tribunal Constitucional.

"Jo estic a favor del dret a decidir", ha afirmat Álvarez en una entrevista a Ràdio Nacional recollida per Efe, perquè "les actuacions que han portat a Catalunya a la situació en que està requereixen que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya tornin a ser convocats [a les urnes], encara que només sigui perquè el Tribunal Constitucional va canviar un Estatut que havia estat votat".

En qualsevol cas Álvarez ha assenyalat que "a Catalunya fan falta menys titulars i més negociació" perquè "les decisions unilaterals no la portaran enlloc".

D'altra banda, Álvarez, que no ha descartat la vaga general encara que no sigui un "objectiu", ha proposat tres vies per fer sostenible la "guardiola" de les pensions: la no incentivació de contractes, que l'administració pagui els costos estructurals de la Seguretat Social i la igualació de les cotitzacions socials.

També ha apostat per "reformar la reforma laboral" per millorar la negociació col·lectiva en el marc de les reunions sobre els salaris; davant els canvis a l'impost de societats, ha considerat que a Espanya les empreses "paguen poc, defrauden molt i algunes utilitzen fórmules estratègiques" per buscar "els forats del sistema".

Respecte als pressupostos del sindicat, Álvarez ha avançat que aquest any serà el primer en què totes les seves organitzacions publiquin a les pàgines web "els comptes i els convenis que tenen amb les administracions".