Ferrusola va fer una altra transferència de fons a Andorra com a "mare superiora", segons 'El Mundo'

Poques hores després que un dels fills de la família Pujol, Josep, defensés la seva família en una entrevista en exclusiva al digital 'Público', assegurant que la Banca Privada d'Andorra havia donat "dades falses" sobre els seus comptes, el diari 'El Mundo' informa que Marta Ferrusola va fer una segona transferència de fons a Andorra com a "mare superiora". El diari ha tingut accés a una nova "sol·licitud d'operacions en el compte" de la Banca Reig mitjançant la qual Marta Ferrusola va ordenar el 25 de juny de 1998 el traspàs de dos milions de pessetes a un compte andorrà del seu fill Pere, fent servir el mateix llenguatge eclesiàstic que en la polèmica transferència que es va fer pública la setmana passada.

En l'entrevista de Josep Pujol a 'Público', assegura que la seva mare no va escriure el manuscrit referint-se a ella mateixa com a "mare superiora". "No reconeixem el document", diu, afegint que en tot cas devia ser una "broma" del gestor bancari Josep Maria Pallerola. A més, manté que els germans Cierco -fins ara socis majoritaris de la Banca Privada d'Andorra- estan donant "dades falses" sobre els comptes dels Pujol a Andorra. Segons ell, tot es tracta d'una "estratègia de defensa" seva perquè han perdut diners i els volen recuperar.

540x306 Josep Pujol i Ferrusola / EFE Josep Pujol i Ferrusola / EFE

"Soc la mare superiora, traspassi dos missals": el llenguatge en clau de Ferrusola Josep Pujol afirma que els Cierco atribueixen tots els seus problemes al cas Pujol i que per això han assumit aquesta estratègia. Explica que els diners de la família es van transferir d'Andbank a BPA a finals de 2010 i que els propietaris sabien que l'"origen dels diners" venia de l'"herència de l'avi Florenci". "Ens sembla bé", assegura Pujol que va respondre el BPA quan s'hi van traslladar els fons.

En aquest sentit, després de relatar que els Cierco han estat sotmesos a un "xantatge" de la policia espanyola i que han donat informació sobre els comptes, Josep Pujol assegura que els germans del BPA han comès un delicte a Andorra perquè existeix el secret bancari.

També assegura que el cas Pujol no té res a veure ni amb el cas Palau ni el cas 3% -remarca que no apareix en aquestes causes el seu nom- i que el seu germà, Jordi Pujol Ferrusola, està a la presó sense motiu. "Hi ha molta política aquí. Això és un procés de linxament públic", assegura.