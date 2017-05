Josep Pujol: "La meva mare va destruir una part de la carta de la deixa de l'avi per mantenir els diners opacs"

Josep Pujol Ferrusola explica a Catalunya Ràdio que els seu pare, l' expresident Jordi Pujol, "ja era ric quan va entrar en política; no és cert que s'hagi fet ric amb la política, com diu molta gent". Josep Pujol ha explicat que en aquesta entrevista només parla en nom seu, "i de part de la família".

Sobre l'origen famós dels diners, Josep admet que en sap només una part. "El meu avi va fer molts diners durant la seva joventut a la borsa i amb operacions financeres al Marroc, amb tràfic de divises", cosa que admet que eren "negocis grisos".

La deixa de l'avi Florenci

"Amb això va fer una petita fortuna i després els va fer servir per fer negocis amb el seu fill, Jordi Pujol". Però quan comença a ficar-se en política, l'avi li envia una carta a la seva mare Marta Ferrusola, la famosa carta de la deixa, per dir-li que els diners els hi deixava a ella i als seus néts.

Josep Pujol ha explicat també que "la meva mare va destruir una part de la carta, la que explicava com accedir als diners, per evitar que mai es pogués traçar el camí cap dels diners, que eren opacs".

"Si el meu pare admet l'existència d'aquests diners segurament no hauria sigut president de la Generalitat", afirma el fill, que afegeix: "Jo prefereixo això i haver tingut un president a Catalunya de primera categoria".

El llegat polític de l'expresident Pujol

Josep admet que si ha decidit sortir ara a parlar públicament és perquè ha vist que l'odi cap a la figura del seu pare s'està traslladant a Catalunya. "El meu pare és un home fort i molt creient. Està una mica desorientat i desbordat per la situació per l’ odi que es destil·la contra ell".

"Nosaltres entenem els odis d’Espanya, però ens preocupa quan això ha arribat a Catalunya. Aquí hi ha una intenció de destruir un personatge que convé a tots". Segons Josep, convé tan als antiprocés, als comuns i a part dels independentistes.

Josep Pujol explica d'on creu que ve aquest odi cap al seu pare: "Ell va guanyar les eleccions el 1980 quan els grans pensadors de l’època de l’esquerra creien que era el seu moment. I el seu moment va tardar 23 anys en arribar, i això va generar uns odis que ara estan sortint".

"L’únic pecat del meu pare seria per falta de control, però estan intentant destruir el seu llegat de servei al país", ha afirmat. I sosté rotundament que Jordi Pujol i Soley "no ha tingut mai diners a Andorra, i per tant, no ha blanquejat mai capitals ni té delictes fiscals. L’únic que ha sortit és un muntatge per fer mal al meu germà Jordi".

El fill de l'expresident assegura que la imatge d'austeritat que transmetia el seu pare és totalment certa: "El meu pare els diners no li han interessat mai. Dormen en el mateix llit i tenen la mateixa taula de fa 40 anys. El perfil humà i els valors que ell defensa són consistents amb el seu estil de vida".

El pes del cognom Pujol

"Jo no podia regularitzar els meus diners d’Andorra mentre el pare era president", ha admès Josep Pujol. "Un cop acceptes el pecat original, la deixa de l’avi, ho has d’assumir".

Segons Josep, hi ha dos grups de germans Pujol, els que fan coses i fan negocis, i els que no. L’Oriol, el Pere, la Marta la Mireia i la mare no van moure els diners, i fins i tot explica que l’Oriol li va donar la seva part al seu germà gran perquè no els volia tenir i fer carrera política. "La resta de germans sí que hem sigut gent de negocis".

Preguntat sobre si es va aprofitar del cognom Pujol per fer negocis, admet que sí, però també afirma que el pes del cognom "va tenir coses bones i coses dolentes també". "Si hagués volgut ser locutor de Catalunya Ràdio, s’hauria dit que si ho era era per ser fill de qui era", ha posat com a exemple. De totes maneres, Josep Pujol ha dit: "demano disculpes si el que jo he fet ha fet mal al meu pare".

Josep Pujol també ha explicat que ara alguns dels seus germans "no tenen feina" perquè tota aquesta polèmica els està afectant per treballar.

"La resta tenim diners fruit dels nostres estalvis i negocis. Potser tampoc és anar amb una mà al davant i al darrera [com va dir Marta Ferrusola al Parlament fa anys], però no és l'opulència que es vol fer veure a Madrid".

Els diners d'Andorra

"Que tu moguis un euro 69 milions de vegades no vol dir que tinguis 69 milions", ha comentat sobre els informes de la policia, que els atribueix aquest volum de frau. Segons Josep Pujol, els diners totals de tota la família a Andorra fruit de la deixa eren 4,6 milions d'euros.

Josep Pujol ha explicat, fins on sap, el recorregut de la deixa de l'avi Florenci: "El meu avi mor 5 mesos després de l'inici del govern de la Generalitat de 1980. L'assessor dels diners del meu avi va dir-li a Jordi Pujol que tenia aquells diners, i li diu que ara no se'n podia ocupar, i que ho segueixi fent ell, que ho va fer durant 4 o 5 anys. Llavors Jordi Pujol li cedeix la gestió al seu cosí, el seu millor amic, Joaquim Pujol, que se n’ocupa, i aquest els converteix en bonus al portador. Però nosaltres aquí li perdem la pista. A principis dels 90 el germà gran reparteix aquests diners entre els germans. I partir d’aquí cadascú fa la seva, aquí no hi ha cap clan ni cap trama".

Aquells diners tots els tenien a la Banca Reig, que després passa a dir-se Andbank. "Quan s’aixeca el secret bancari Andbank ens diu que els fèiem nosa per ser persones conegudes. Aquells diners no s’havien mogut mai d'allà", assegura.

Llavors, Josep Pujol parla amb els germans Cierco de la BPA, "que són amics meus de fa temps", i decideixen passar els diners (4,3 milions) d’Andbank a BPA".

"Ara els germans Cierco estan passant informació moltes vegades falses, com aquest de la mare superiora, que són documents falsos", assegura.

La mare superiora

"La mare no reconeix la carta de la mare superiora, tot i que la lletra s'assembla a la seva. Aquesta carta en part és falsa", ha afirmat amb contundència.

"L'origen de la frase de la mare superiora és que el gestor del banc d’Andorra, el senyor Pallardó, s’assemblava a un mossèn. I vam començar a dir-li mossen, i que nosaltres érem els escolans i la mare la mare superiora...".

Jordi Pujol Ferrusola

D'entre tots els germans Pujol, de qui més es parla sempre és de Jordi Pujol Ferrusola, el progenitor. "Jo no puc parlar pel Jordi, que espero que surti d’hora perquè no hi ha massa arguments per mantenir-lo a la presó".

"El meu germà Jordi es mou com un peix a tot arreu i té molta capacitat de fer negocis, però no conec els seus negocis, no en parlem d'això. N'hem fet algun, però petit, però el gruix del seu negoci no el conec". Potser per això ha dit que no posa la mà al foc per ell.

Josep Pujol explica que el seu germà gran "no pot bellugar diners perquè té tots els comptes embargats. És mentida que té 30 milions que pugui moure".

Ell considera que " el seu empresonament és una operació mediàtica després de l’esclat de l’ operació Lezo del PP, els anava molt bé posar-lo a la presó".

Els diners de Josep Pujol

Respecte als seus diners, Josep Pujol assegura que "no he comès delicte fiscal, mai". "Jo vaig regularitzar els diners amb l' amnistia del 2012, i quan va venir Hisenda vaig pagar el que em van dir i ja està".

Preguntat sobre si és ètic o patriòtic tenir diners a Andorra, ha respost: "Jo vaig tenir una empresa de 400 treballadors i vaig pagar molt impostos". "Jo vaig regularitzar 2,5 milions, no 6 ni 22 com s’ha dit. Els tenia a Andorra i els continuo tenint a Andorra perquè els tinc atrapats a la BPA perquè el banc està intervinguda", ha explicat.

Operació Catalunya

Josep Pujol també ha explicat com l'Estat està fent servir la investigació policial contra la seva família amb finalitats polítiques. I ho exemplifica explicant les dues reunions que va tenir amb el comissari Villarejo: "Em vaig reunir amb ell i em va dir que ho sabia tot de mi. Em va dir que estava viatjant a Rússia per comprar armes per fer l’exèrcit català. Jo vaig quedar descol·locat. I em va dir que tenia instruccions de Fernández Díaz [ministre de l'Interior llavors] de vigilar-nos, i em va fer una demostració del seu poder. Llavors em va dir que tot això es podria arreglar si el meu pare surt a fer unes declaracions per frenar el procés independentista. Jo li dic que això no és possible perquè el meu pare no té capacitat de frenar res, i que qui ho pilota és Artur Mas. Un any més tard ens vam tornar a reunir, quan ja havien sortit filtracions a la premsa, i em va dir 'ja et vaig avisar'".

Però Josep Pujol ha anat més enllà: "Qui hi ha darrera de tot això és Jorge Moragas, català, que havia sigut amic meu, i que és la mà dreta de Rajoy. Moragas té la missió d'aniquilar el Procés, o minimitzar-lo".

" Victòria Àlvarez va ser amant del meu germà, no la coneix ningú a casa meva, i va ser utilitzada per Jorge Moragas, que també era amic seu. En un moment que Àlvarez buscava feina, Moragas li va presentar l' Alícia Sánchez Camacho, i quan Victòria va comença a parlar de la seva relació amb Jordi Pujol Ferrusola, Camacho decideix gravar-la i munta tot allò de la Camarga".