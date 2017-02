Joves liberals busquen "repensar el futur"

Són joves, molt joves, estudien i es declaren obertament liberals. I volen fer sentir la seva veu, però mitjançant "un debat de nivell". "Volem abordar temes de rabiosa actualitat però amb un alt nivell, amb rigor i excel·lència". Ho assegura Meritxell Camp, una de les portaveus de l 'associació de Barcelona integrada a l'organització Students for Liberty.

D'aquesta manera presenta aquesta estudiant d'Esade la jornada de debat que SFL Barcelona prepara des del juliol i que se celebra aquest dissabte, 4 de febrer, al Palau Macaya, i per a la qual ja s'han registrat 200 persones, tot i que també s'hi pot anar sense haver fet aquest pas prèviament.

L'objectiu de la convocatòria, la primera jornada de debat que munta SFL Barcelona des que es va crear l'any 2012, és "repensar el futur". Per això han convidat a participar en les cinc taules rodones i xerrades previstes analistes, acadèmics i activistes d'un ampli espectre ideològic: des de Marc Guerrero, vicepresident dels liberaldemòcrates europeus entre el 2009 i el 2015, fins a Arcadi Oliveres, economista i president de Justícia i Pau.

Marc Guerrero, juntament amb Joaquima Alemany, presidenta de Dones per la Llibertat i la Democràcia, i Eugenia España, de l' Institut von Mises Barcelona, seran els ponents que inauguraran la trobada.

Després hi haurà la conferència 'Innovar copiant. Les patents com a fre del progrés', a càrrec d' Albert Esplugas , empresari i conegut crític de la propietat intel·lectual.

A 'El futur d'Europa a debat', debatran Jordi Angusto, assessor econòmic del grup verd al Parlament Europeu i membre de la comissió executiva de la Fundació Catalunya Europa; Aleix Sarri, assessor de l’eurodiputat Ramon Tremosa al grup parlamentari ALDE, i Guillem Pursals, politòleg, analista de conflictes i cronista.

En el següent debat, 'El mercat laboral espanyol. Repensant el model', Sergi Jiménez, professor d'Economia a la UPF; Iván Aguilar, analista macroeconòmic; Libertad González, professora d'Economia a la UPF, i José Rodríguez, treballador de la UGT Catalunya.

Tancaran la jornada en un cara a cara Arcadi Oliveres i Juan Ramon Rallo, articulista i director de l'Instituto Juan de Mariana, en un debat titulat 'El gran debat, capitalisme i desigualtat'.

Els organitzadors consideren que amb aquest programa s'abordaran tots els grans temes de l'actualitat, directament o indirectament. L'únic que sembla que està absent del programa és el procés sobiranista de Catalunya, però és una impressió falsa. "El tema sortirà segur. No l'hem plantejat expressament però tenim clar que és la gran qüestió i és evident que se'n parlarà a totes les taules, per exemple en la que hem titulat 'El futur d'Europa a debat', perquè és un tema transversal ara mateix", explica Arnau López, estudiant de dret i economia un altre de la vintena de membres de SFL que han treballat per preparar la trobada.