Juli Fernàndez s'avé al relleu a l'alcaldia de Sabadell però lamenta que no hi hagi cap proposta de consens entre els socis

L'alcalde de Sabadell, el republicà Juli Fernàndez, ha posat el seu càrrec a disposició de la resta de forces polítiques que conformen l'executiu local per facilitar el relleu a l'alcaldia, tal com es va pactar l'any 2015. Així ho ha assegurat en una entrevista a l'ACN en què ha remarcat, però, que perquè hi hagi canvi d'alcalde cal trobar un candidat que compti amb el suport de tots els partits del govern i que "ara mateix no hi ha una proposta que tingui el consens per tirar endavant el relleu a l'alcaldia".

Fernàndez nega que la seva voluntat sigui la de bloquejar el pacte, com han apuntat alguns dels seus socis de govern en els últims dies. En les darreres setmanes el clima entre les formacions que conformen el govern de Sabadell (ERC, Crida per Sabadell, Unitat pel Canvi i Guanyem Sabadell) s'ha tensat a causa de la falta d'acord en les negociacions sobre el relleu a l'alcaldia de la ciutat. La polèmica es deriva del pacte que els quatre partits van signar l'any 2015 i que malgrat preveure el relleu no especificava qui havia d'assumir el lideratge de la ciutat.

Fernàndez ha assegurat que ERC i ell mateix han posat el càrrec "a disposició de la resta de forces del govern municipal" i ha reiterat que els quatre regidors republicans donaran suport al candidat que compti amb el consens de tots els socis de govern. "Farem el que ens vam comprometre a fer", ha sentenciat l'alcalde, que ha recordat que per ser investit calen 14 vots, els de tots els regidors de l'executiu: "Aquesta és una condició necessària" i els vots d'ERC, afirma, estaran "garantits".

L'alcalde es mostra convençut que totes les forces polítiques que formen part de l'executiu local actuaran de forma "respectuosa" i faran tot el possible per construir els "escenaris" que cal perquè el govern de "transformació, sòlid, estable i fort que té la ciutat de Sabadell es mantingui fins a finals de mandat i tingui continuïtat el vinent".

Fernàndez també ha remarcat el seu "compromís inequívoc" amb el procés constituent perquè els ciutadans puguin votar i ha afirmat que "això és el que passarà". En aquest sentit, ha assegurat que cal "ser capaços de facilitar al màxim el procés amb el màxim nombre d'equipaments i amb la normalitat que caracteritza qualsevol altre procés electoral".